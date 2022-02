Primera dama se queda sin voz por una faringitis

La primera dama Raquel Arbaje informó este martes en sus redes sociales que se ha quedado sin voztemporalmente, debido a una faringitis.

Arbaje indicó en su cuenta de Twitter que contrajo la afección tras las tormentas de nieve que hubo durante un viaje al exterior para ver a sus hijas.

Sostuvo que ha puesto en pausa algunas actividades hasta recuperarse de la faringitis.

“Aún en casa no me detengo en ver todo lo que podamos avanzar”, agregó la esposa del presidente Luis Abinader.

Raquel Arbaje es madre de Graciela Lucía, Adriana Margarita y Esther Patricia, de su matrimonio con el jefe de Estado.

En la parte gubernamental, Arbaje encabeza el Gabinete de la Niñez y Adolescencia.

