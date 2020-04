Primeros pagos del subsidio FASE se concentraron en trabajadores suspendidos

Con algunos tropiezos durante la activación de la plataforma, pero con incidencias limitadas a la hora de transferir los subsidios a los beneficiarios, comenzó esta semana la implementación del Fondo de Asistencia Solidario al Empleado (FASE).

Si bien el decreto presidencial 143-20 indica que los pagos de los beneficios a los trabajadores deben hacerse todos efectivos los días 7 y 21 de abril y mayo, la primera tanda de transferencias bancarias -a 295,180 trabajadores suspendidos- debió realizarse de forma escalonada. El gobierno desembolsó con este grupo de empleados 1,196 millones de pesos de los 18,000 millones de pesos disponibles para cubrir el programa durante estos dos meses en que estará vigente.

Otros 230,000 trabajadores suspendidos deben esperar más días a que sus patronos resuelvan errores que cometieron durante la aplicación en el sistema o para llenar información de sus trabajadores que no fue completada.

Las mayores quejas de los empleadores durante los primeros días fueron precisamente las fallas que presentaba la plataforma electrónica de FASE que no permitía completar las solicitudes. Botones que no estaban activados para procesar las solicitudes o planillas que no resultaban fáciles de encontrar en la página del Ministerio de Trabajo fueron las quejas más reiteradas que las empresas transmitieron a las autoridades.

Todo esto fue para las empresas que suspendieron los contratos laborales a sus trabajadores, los llamados FASE 1. Pero la situación fue muy diferente para los empleados de los establecimientos que todavía están operando porque la activación de este tramo, denominado FASE 2, no ocurrió a tiempo por problemas técnicos.

Fuentes del gobierno indicaron a Diario Libre que se están estableciendo las condiciones para que estos trabajadores entren a tiempo en el grupo de la primera quincena de abril o que, aun entrando en la segunda mitad del mes, puedan cobrar el retroactivo de manera excepcional. El decreto que crea el fondo de subsidios prohíbe expresamente que se cobren retroactivos del beneficio, pero en el caso de FASE 2 se estaría considerando para un grupo de empresas debido a los problemas que se presentaron.

En todo caso, la información oficial por los momentos es que, se trate de FASE 1 o FASE 2, las empresas que registraron a sus trabajadores en el programa después del 7 de abril, ya recibirán el pago para la segunda quincena de abril, es decir, el próximo 21.