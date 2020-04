VIVO: PRM denuncia irregularidades de 35 licitaciones en un día para compras de emergencia en Salud Pública

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) denunciaron que sus técnicos han podido comprobar «graves irregularidades» en las licitaciones de compras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), 35 de ellas realizadas en el mismo día y con intervalos de 28 minutos a 4 horas, que incluyen compras a sobreprecios e incumplimiento de plazos de entrega de las órdenes de compra.

En un documento de la dirección legal del PRM leído por Orlando Jorge Mera en rueda de prensa, establecen que «el análisis de las licitaciones arroja un particular empeño en beneficiar a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, la misma que incumplió una adjudicación de compras por $1,515 millones otorgada por el Sistema Nacional de Salud, que tiene un capital autorizado de apenas 100 mil pesos, y que recién amplió sus objetivos estatutarios, de servicios de ingeniería, arquitectura y construcción, para convertirse en suplidora de productos de salud y hospitalarios, según registro en la Cámara de Comercio de Santo Domingo fechado el 19 de marzo pasado, el mismo día que el presidente Danilo Medina emitió el decreto 133-20 que declara de emergencia las compras y contrataciones para combatir la pandemia del Covid-19».

El documento sigue señalando lo siguiente:

Una comunicación de la directora administrativa del MISPAS, Rosalba Arias, dirigida al ministro de Salud, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, indica que las entregas de los productos contratados con la empresa Tools & Resources Enterprises, no se ajustan a la calidad requerida y que persisten en entregar productos no contratados.

Se queja de que la misma ha incumplido plazos para la entrega de 4 mil mascarillas, 11 mil delantales plásticos, 3 mil termómetros infrarojos, 12 mil cubre caras plásticos y 100 unidades de trajes de protección biológica.

Los técnicos del PRM dijeron que han ubicado 60 operaciones del MISPAS en su portal de compras, entre el 18 de marzo y el 9 de abril. Las 35 licitaciones realizadas en horas totalizaron $622 millones 385,85, y proceden a analizarlas minuciosamente.

«Por el momento, nos centramos en las licitaciones MISPAS-MAE-PEEN -2020-0036y 0040:El 25 de marzo del presente año el Ministerio de Salud Pública publicó en el portal de contrataciones, los procesos de licitación MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036 y MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040 mediante los cuales se adquirirían: a) 30,000 unidades del traje de protección personal tipo “TYVEK” y b) 5,000 unidades del traje de protección biológica para ser utilizados en los centros hospitalarios para el combate del virus COVID-19.

El precio de referencia estimado para ambas licitaciones fue de RD$167,750,000.00.

La licitación MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036 fue publicada a las 10.30 AM del 25 de marzo, la recepción de ofertas físicas fue 10 minutos después, a las 10.40, la apertura a las10.50, evaluación a las 10.55 y ya a las 10.58 del mismo día fue adjudicada, en tiempo récord de 28 minutos.

Tiempo obviamente insuficiente para que las empresas prepararan sus propuestas técnicas y económicas en adición a los requisitos legales y documentales que se exigen para este tipo de procesos.De manera no sorpresiva solo una empresa pudo ofertar: Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, la cual fue beneficiada con la licitación con un monto total de RD$292,050,000.00, es decir RD$125,000,000.00 en exceso al precio estimado de referencia.

Los precios ofertados por la adjudicataria fueron de las 30,000 unidades de traje de protección personal tipo “TYVEK” a RD$7,670.00 la unidad (incluyendo ITEBIS) y la unidad de traje de protección biológico amarillo a RD$12,390.00 (incluyendo ITEBIS) por cada unidad.Ese mismo día 25 de marzo a las 2:40 PM fue abierta la licitación MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040 mediante los cuales se adquirirían: a) 30,000 unidades del traje de protección personal tipo “TYVEK” y b) 5,000 unidades del traje de protección biológica para ser utilizados en los centros hospitalarios para el combate del virus COVID-19.

La misma fue cerrada a las 4:20 PM, una hora y 40 minutos de plazo. A esta licitación se presentaron tres oferentes: Medek Pharma, S. A., Grasshoper Corporation SRL y Tools & Resources Enterprises Toreen SRL.

«La oferente Medek Pharma ofertó las 30,000 unidades de traje de protección personal Tipo “TYVEK” a RD$3,776.00 la unidad (incluyendo ITBIS) para un total de RD$96,000,000.00. (Esta no licitó para los trajes de protección biológica).

Es importante señalar que el precio ofertado por Medek Pharma de los trajes tipo “TYVEK” por unidad es por un valor de RD$3,894.00 menor que los que le fueron adjudicados en la licitación MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040 a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL.

Es decir que a Tools & Resources Enterprises Toreen SRL le fueron adjudicados en la primera licitación los mismos trajes que MEDEK PHARMA cotizó en la segunda licitación por un precio menor de RD$116,820,000.00. De manera extraña la segunda licitación fue declara desierta por el MISPAS a pesar de haber participado 3 oferentes y una con precios mucho menor a la beneficiaria de la primera licitación.

Luego de haber sido adjudicada la licitación MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036 a favor de Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, los problemas comienzan a surgir con la empresa adjudicataria.

En correo electrónico de fecha 2 de abril del 2020 la señora Rosalba Arias, Directora General Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud Pública expresa al ministro, Dr. Ráfael Augusto Sánchez Cárdenas, sus inconformidades por los incumplimientos del suplidor adjudicado Tools & Resources Enterprises Toreen.

Afirma que las entregas de los trajes “nunca se ajustan ni en plazo ni en la calidad requerida según ficha técnica a lo adjudicado”, y agrega que la empresa “más aún, persiste en hacer entregas de mercancías e insumos para los cuales no ha participado, obligando en ocasiones a personal del almacén a recibir”.

La Directora Administrativa sigue relatando en su correo que “en esta última entrega pautada en el día de hoy, de trajes biológicos no califica según lo requerido, no obstante, se está procediendo a recibir por instrucciones de su despacho”, es decir que los trajes entregados no calificaban y es el propio ministro de salud que instruye que sean recibidos los mismos sin importar si éstos cumplen con los requisitos exigidos en la licitación.

Rosalba Arias sigue relatando en su correo electrónico que “es una compra de unos RD$60MM que debemos estar consciente de que corresponden a una mercancía de observada calidad y baja terminación (de mi parte no la favorezco)”.

Según la señora Arias de los 30,000 trajes que le fueron adjudicados a Tools & Resources Enterprises Toreen al momento solo había entregado 9,500, es decir, 7 días posteriores a la licitación éste no había entregado el 65% de los trajes, no obstante, uno de los requisitos de la licitación era la entrega en un plazo no mayor a siete (7) días posteriores a la adjudicación (la propia empresa Tool & Resources ensu oferta establece que la mercancía estaba en su almacén y sería entregada en 3 días).

La Directora Administrativa concluye su comunicación enunciando otros incumplimientos de la referida suplidora en otras licitaciones previamente adjudicadas a ésta y establece que sus inconformidades las expresas con el interés de que se tome acción en contra de la misma por los reiterados incumplimientos.

