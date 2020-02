PRM denuncia Whatsapp de altos dirigentes fue hackeado

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno denunció que los teléfonos celulares de miembros de su Dirección Ejecutiva de han sido hackeados, incluyendo la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, desde el pasado sábado, un día antes de cuando estaban pautadas las elecciones municipales que fueron suspendidas.

“No es la primera vez que denunciamos ante el país que nuestras cuentas y nuestros celulares están intervenidos, algunos hasta con órdenes judiciales, pero lo ocurrido el pasado sábado está a la dimensión de series de Netflix”, señaló el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza al ser entrevistado por Huchi Lora y Amelia Deschamps en el programa El Día.

En ese sentido los dirigentes César Cedeño, segundo Vicepresidente del Partido; Alexis Victoria, miembro de la Dirección Ejecutiva; Íñigo Larrazabal, miembro de la Comisión Nacional de Estrategia; Ulises Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Santiago ; Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), Secretario Nacional de Finanzas; Eligio Jáquez, Vicepresidente Nacional y miembro de la Comisión Nacional de Estrategia; Fafa Taveras, miembro de la Dirección Ejecutiva; Faruk Miguel Castillo, miembro de la Dirección Ejecutiva y Juan Garrigó Mejía, miembro de la Comisión Política son algunos de los afectados por el hackeo que ya ha sido denunciado ante las autoridades pertinentes para conocer la raíz del agravio.

“Desde este sábado 15 de febrero no tengo mi cuenta de WhatsApp, no está bajo nuestro control, hemos tratado de reestablecerla sin éxito, estamos tomando las medidas técnicas y legales pertinentes”, informó a través de su cuenta de Twitter el miembro de la Dirección Ejecutiva, Cesar Cedeño.

Asimismo, el Secretario Nacional de Finanzas, Eduardo Sanz Lovatón, dio a conocer a través de las redes sociales que “Desde el sábado en la noche no tengo WhatsApp, hemos tratado de restituirlo. Ahora me informan que mi cuenta aparece en línea y no soy yo. Procederemos legalmente. Al país informo ese Whatsapp es una falsa”.

Paliza reafirmó su interés por dar al traste con esa situación que pone en riesgo la intimidad de sus conversaciones, sobre todo cuando se acercan períodos electorales.

Fuente: SIN