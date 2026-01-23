PRM, FP y PLD recibirán este año RD$432 millones cada uno

Las tres organizaciones políticas que obtuvieron más de un 5% del total de votos válidos emitidos en los último comicios, recibirán RD$1,296 millones, que se distribuirán en partes iguales entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza Del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ese monto divido en partes iguales equivale a que cada una de esas organizaciones recibirán unos RD$432 millones de pesos cada uno este año para sus labores, según resolución No. 01-2026, emitida este viernes por la Junta Central Electoral.

Otros RD$194 millones 400 mil pesos, para un total de RD$38.8 millones para cada uno serán repartidos entre Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Dominicanos por el Cambio, Partido País Posible y el Bloque Institucional Social Demócrata.

El monto total a ser distribuido entre todas las organizaciones políticas serán unos RD$1,620 millones, según lo contemplado en el Presupuesto General del Estado para el año 2026.

Otros RD$129 millones serán distribuidos entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos validos emitidos en los siete niveles de elecci6n disputados en las elecciones ordinarias generales, celebradas en fechas 18 de febrero y 19 de mayo de 2024.

Esta distribución se realiza conforme a la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley No. 99-25 de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2026.

Fuente: De Último Minuto