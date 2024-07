PRM inicia proceso disciplinario contra diputado Eugenio Cedeño

La Dirección Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha solicitado al Fiscal Nacional y a la Comisión Nacional de Ética y Control que “inicien el procedimiento disciplinario correspondiente” contra el diputado Eugenio Cedeño por sus declaraciones respecto a las relaciones sexuales no consentidas.

José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y Carolina Mejía, secretaria general, emitieron una carta notificando al diputado sobre la decisión. “A través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de reiteradas declaraciones vertidas por usted, las cuales tienen connotaciones altamente negativas para los derechos de las mujeres e incentivan la violencia de género. Lo anterior resulta inaceptable para el PRM”, dice el documento.

La dirigencia del PRM condenó firmemente las declaraciones de Cedeño. “Desde nuestros inicios, hemos enarbolado como principio fundamental el respeto a las mujeres, la equidad y el rechazo absoluto a la violencia de género en cualquiera de sus tipos”, escribieron.

La decisión se fundamenta en el artículo 63 de los estatutos del PRM, que califican como una falta grave “hacer declaraciones públicas que no estén de acuerdo con la doctrina y líneas del partido”. Además, recordaron que el PRM es el único partido político cuyos estatutos tipifican como falta muy grave la violencia contra la mujer, según el inciso b) del artículo 64.

En una entrevista televisiva, Cedeño, diputado del PRM, afirmó que su esposa debe tener relaciones sexuales con él, aunque no quiera, y que este tema no debería ser contemplado en el Código Penal. Al plantearle que la mujer no es propiedad de nadie, el legislador de La Romana consideró que “ese tipo de posiciones son las que permiten que la gente tenga confusiones”. También mencionó que si está casado y decide quitarse el condón para embarazar a su esposa sin su consentimiento, no debería considerarse criminal porque es su esposa.

Un grupo de mujeres del PRM, entre ellas Olaya Dotel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paula Disla, Ivelisse Acosta y Radhive Pérez, solicitó a la Comisión de Ética del partido que sancione al diputado por sus declaraciones y exigieron una retractación pública.

Cedeño ha indicado que no se disculpará por sus comentarios sobre la mujer y las relaciones sexuales, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas

Fuente: Altanto