PRM no permitirá la compra de votos en las venideras elecciones, advierte Chú Vásquez

Jesús Vásquez Martínez, quien es coordinador general adjunto de la campaña de Luis Abinader advirtió que el Partido Revolucionario Moderno tendrá equipos de dirigentes que trabajarán los días de las votaciones de febrero y mayo para denunciar en el terreno de los hechos a quienes se dediquen a comprar cédulas.

Vásquez Martínez, quien además tiene a su cargo la parte electoral del partido opositor aclaró que el PRM nunca se ha dedicado a esa práctica pero fue enfático en señalar que impedirá que otros cometan esa acción delictiva.

Agregó que lo que está diciendo la iglesia católica y la sociedad civil con respeto a esa práctica, según él, a lo que tiene acostumbrado al país el Partido de la Liberación Dominicana, los perremeístas lo van a enfrentar y a denunciar.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente político insistió en que presentarán al país y al mundo las acciones en que incurra el partido morado, que por demás es un hecho castigado por la ley, pero como para ellos no hay leyes entienden que no se le puede aplicar ninguna sanción.

Lamentó que no se haya aplicado ningún tipo de sanción por el uso indiscriminado de los recursos del Estado por parte del hoy candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo.

“Nosotros no hemos comprado cédulas, ni compramos cédulas, pero no vamos a permitir que nos compren cédulas y para eso vamos a tener un equipo de compañeros y compañeras para hacer las denuncias correspondientes“, insistió Chú Vásquez.

Instó a los ciudadanos y ciudadanas rechazar cualquier intento de oferta para comprarle su cédula, porque su voto es lo que va a cambiar su futuro personal y el del país en sentido general.

“Hay una sociedad dominicana que ha despertado, hay una iglesia católica que se han pronunciado a una solo a voz, de que los dominicanos y dominicanas en el sentido de que no vendan sus cédulas, a la vez que recordaron que comprar cédulas está castigado por la ley“, recordó.

Dijo que eso se une al llamado de los mismos obispos para que la población no vote por corruptos, y lo hacen como una alerta para revertir la situación actual.

“Yo estoy convencido de que el PLD, sencillamente, sus días están contados en los ayuntamientos y en el Palacio Nacional“, aseguró el dirigente del PRM.

Sostuvo que ellos pueden hasta usar los medios represivos como están acostumbrados hacerlo en las elecciones, y no hay forma humana de que, cuando un pueblo decide un cambio, se pueda revertir el triunfo del PRM y Luis Abinader en los próximos comicios.

Recordó que en 1978 el Partido Revolucionario Dominicano no tenía ni un solo funcionario electo ,sin embargo cuando la población decidió sacar al doctor Balaguer del poder y propiciar el cambio, no valieron trapisondas, represión, ni intimidación, la gente votó mayoritariamente por el partido blanco y el caudillo reformista no le quedó más alternativa que abandonar el poder.

Aseguró que igual situación se producirá en los comicios presidenciales, donde Luis Abinader cristalizará ese anhelo de cambio de los dominicanos cuando gane de forma abrumadora la presidencia de la República el 17 de mayo del presente año.