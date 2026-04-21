Pro Consumidor logra devoluciones por RD$125 millones entre enero y marzo de 2026

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Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que, durante el período enero-marzo de 2026, gestionó la devolución de RD$125,210,193.89 a favor de consumidores afectados por irregularidades en la compra de bienes y contratación de servicios.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, señaló que estos resultados reflejan un crecimiento sostenido en la eficiencia de los procesos de mediación, así como un aumento en la confianza de la población en los mecanismos institucionales de reclamación.

“Hoy tenemos un consumidor más consciente de sus derechos y una institución más ágil para responder. Eso se traduce en soluciones reales y en dinero que retorna al bolsillo de la gente”, expresó.

De acuerdo con el informe, en el primer trimestre del año se registraron 1,484 casos, de los cuales cerca del 90 % fue resuelto mediante acuerdos conciliatorios, evitando procesos judiciales prolongados y costosos para las partes involucradas.

Entre las principales causas de reclamación figuran conflictos por daños inmobiliarios, incumplimiento de servicios, fallas en electrodomésticos, compra de vehículos, incumplimiento de garantías, devoluciones, cargos indebidos y publicidad engañosa.

El funcionario subrayó que cada conciliación representa no solo una solución individual, sino también un avance en la cultura de respeto a los derechos del consumidor.

“Cada acuerdo exitoso es un conflicto menos y una señal clara de que el sistema funciona en beneficio de la ciudadanía. Ese es el eje central de nuestro trabajo”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la institución continuará fortaleciendo sus programas de vigilancia del mercado, educación al consumidor y orientación ciudadana, con el objetivo de reducir las malas prácticas comerciales y promover un entorno más justo y transparente.

Indicó que estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley 358-05, que rige la protección de los derechos del consumidor en la República Dominicana y establece mecanismos para la defensa efectiva de los usuarios ante abusos o incumplimientos en el mercado.

Fuente: De Ultimo Minuto