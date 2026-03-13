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ProCompetencia advierte marca blancas de supermercados deben cumplir regulaciones del sector

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La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, advirtió que las llamadas “marcas blancas” o marcas propias de supermercados deben ajustarse a las regulaciones establecidas en el sector industrial para garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado.

La funcionaria explicó que estos productos deben cumplir con las normas vigentes para evitar distorsiones en la competencia entre empresas y asegurar un entorno comercial justo en la República Dominicana.

Vásquez Taveras señaló que, hasta el momento, la institución no ha recibido denuncias formales sobre presuntos casos de competencia desleal relacionados con este tipo de productos. No obstante, aseguró que ProCompetencia mantiene un monitoreo constante de los mercados de bienes y servicios mediante sus mecanismos de observación para prevenir posibles irregularidades.

Fuente: Cachicha

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