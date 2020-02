Proconsumidor dice sábanas y toallas de moteles carecen de higiene

La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Anina del Castillo, informó que, de acuerdo a un operativo de servicio realizado por primera vez en diversas cabañas (moteles) del país, se encontraron un sinnúmero de incumplimientos en la normativa de higiene de los locales.

Al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana, Del Castillo indicó que existe un alto nivel de infracción con la limpieza de las sábanas y toallas en esos locales.

“No hay una claridad en cuanto a un sistema controlado, es decir hay una limpieza, pero no hay los registros de esa limpieza para que uno pueda comprobar que se trata de una limpieza estándar”, dijo Del Castillo.

Sostuvo que el control se inició por denuncias y reclamaciones de diferentes personas.

Anina del Castillo dijo que se trabajará de la mano con el Ministerio de Salud enviándoles los detalles hallados.

“No hay extintor de fuego en las diferentes habitaciones, en muchos no hay letreros de que apague el vehículo una vez que ingrese a la habitación, no se le cobra muchas veces lo establecido si no algo adicional”, aclaró.

Señaló que las supervisiones se realizaron en el 12 Haina, San Isidro y moteles de Santiago.

De igual forma indica que desde ahora empezarán a hacer supervisiones constantes.