Procurador adjunto califica de perverso que los diputados aprobaran disminuir sanción contra corrupción

El procurador adjunto Pedro Amador Espinosa calificó de “indignante, bajo y perverso” el hecho de que la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura el proyecto de Código Penal en el que solo sanciona con dos o tres años los delitos de corrupción administrativa cometidos en el país.

En una publicación en sus redes sociales, Amador Espino consideró que lo aprobado, lejos de sancionar la corrupción, lo que están haciendo es premiando estos delitos.

La sanción no es un fin en sí mismo, pero ella debe ser suficientemente efectiva para persuadir a todo ciudadano para que se respete la ley. En otras oportunidades he alabado el accionar de nuestra cámara de diputados, pero en esta la indignación no me deja salir de mi asombro.

“Es indignante, bajo y perverso que ante la oportunidad de sancionar de manera efectiva la corrupción administrativa, lejos de eso, lo que se haga sea premiarla con sólo 3 años de cárcel como máximo. Así no, así no”, expresó el funcionario del Ministerio Público.

Explicó que la sanción, si bien no es un fin en sí misma, debe ser suficientemente efectiva para persuadir a todo ciudadano para que se respete la ley.

El proyecto del Código Penal fue aprobado el miércoles en primera lectura por los diputados y pasó al estudio de una comisión por un periodo de 15 días.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dio la voz de alerta sobre las sanciones leves que fueron aprobadas.

Castaños Guzmán calificó de insólito y de un incentivo más para que se cometan actos de corrupción el establecer penas que contradicen los acuerdos internacionales y la jurisdicción comparada de los crímenes y delitos de corrupción.

Luego de la polémica, la Cámara de Diputados reconsideraría la propuesta aprobada en primera lectura y aumentaría la pena.

Fuente: DL