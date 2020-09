Procuradora dice es “llamativo” que la Nueva Victoria fuera inaugurada faltando cosas por hacer

Reveló que en un principio dijo que no al cargo de procuradora, pero luego le llegó mucho que mucha gente de a pie abogaba por ella para el cargo.

“Yo no paso por encima del debido proceso, yo no lo piso, hasta ahora no he tenido esa tónica en mi desempeño”, expresó al ser consultada sobre el combate de la corrupción, aclarando que a veces la gente por diferencias con un funcionario “cree que uno va actuar como una especie de pitbull”.

La Nueva Victoria

La primera fase de esta cárcel fue inaugurada por el presidente Danilo Medina el pasado 10 de agosto, este centro se ha diseñado para ser el lugar que albergará la mayor cantidad de reos en el país.

