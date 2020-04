Procuraduría llama a la población a no consumir clerén y otras bebidas tóxicas

La Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado este lunes a la ciudadanía a no consumir clerén ni otras bebidas tóxicas, tras advertir que las mismas ponen en riesgo su salud y la vida de las personas, ya que pueden ocasionar desde hinchazón, ceguera y finalmente hasta la muerte.

Advirtió a productores y distribuidores de esas bebidas, que dio inicio a una investigación para identificar los que se dedican a esa práctica ilegal y proceder con su sometimiento a la acción de la justicia.

La entidad, mediante comunicado de prensa, enfatizó en que ese tipo de bebidas, sin ningún control sanitario, no están autorizadas para el consumo humano, al tiempo de indicar que la fabricación y distribución de las mismas constituye una violación a la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley de Alcoholes No. 243-68 y a la Ley No. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, el Contrabando y la Falsificación de Productos Regulados.