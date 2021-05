Profesionales contratados como profesores piden al Minerd que los fijen

Profesionales de distintas áreas contratados como profesores piden al Ministerio de Educación (Minerd) que lo fijen ya que pasaron el concurso de Oposición Docente realizado en el 2004.

Los manifestantes expresaron que fueron puestos en la nómina administrativa como monitores a pesar de haber pasado el concurso.

«A partir del 2004 el ministerio de educación llamó a concurso para cubrir plazas vacantes en áreas muy sensibles en la cual se necesita un conocimiento específico y especializado, esas áreas son: informática, enfermería, música, arte, electricidad, turismo, gestión. Todas éstas salidas optativas de Politécnico por lo que llamó a concurso a las personas preparadas en las áreas antes mencionadas, esas personas pasaron concurso, luego de eso fueron puestos en la nómina administrativa como monitores. Los monitores no llegaron ahí por política sino por la necesidad que tenía el ministerio de fortalecer esas áreas.», manifiesta Judith Castillo Soto.

Denuncian que en nómina administrativa se les negó a esas personas tituladas a pasar a ser docentes.

«Posteriormente a eso se les negó a esas personas tituladas a pasar a ser docentes porque ya lo habían puesto en la nómina antes mencionadas. Lo que no se dice fue el engaño a que cometieron con ellos. La actual administración no está resolviendo la situación, todo lo contrario la está empeorando volviendo a poner personal monitor ahora sin preparación porque se tomó como una vacante política del partido de turno. La historia hay que estudiarla completa, no una parte de ella, así no se aprende», sostienen.

Luis Daniel Matías licenciado en Educación mención Lenguas Modernas expresó que hay una comisión de monitores reunidos consensuando sobre la situación.

