Promese/CAL lanza licitación por RD$2,485 millones para adquirir medicamentos

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) lanzó el proceso de Licitación Pública Nacional referencia PROMESECAL-CCC-LPN-2026-0001, con el cual se cubrirán las demandas del Sistema Público Nacional de Salud entre mayo de 2026 y abril del 2027.

La inversión es de RD 2,485,971,407.80 y está distribuida en 442 renglones que incluyen, además, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio requeridos para el óptimo funcionamiento de los centros hospitalarios que integran el Servicio Nacional de Salud.

El director de Promese/CAL, José Luis López Pérez, explicó que la naturaleza técnica de la institución es comprar, almacenar y distribuir medicamentos a la red hospitalaria, así como a las Farmacias del Pueblo.

Indicó, además, que se trata del primer proceso de licitación pública nacional lanzado bajo el amparo de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25 y su reglamento de aplicación, también de reciente publicación, los cuales mejoran la competitividad entre oferentes, agilizan los procesos a la vez que robustecen la transparencia y el sistema de consecuencias.

Las propuestas en sobre A y sobre B serán recibidas los días 23 y 24 de marzo en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede central de Promese/CAL y el viernes primero de mayo a partir de las 9:00 a.m. serán conocidas las propuestas económicas.

Fuente: NT