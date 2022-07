Propietario Smart Display grabó audio y video de extorsión a Jean Alain Rodríguez para suplir camas en las cárceles

Santo Domingo.-El empresario Ulises Francisco Ramírez, propietario de la empresa Smart Display, reveló que tuvo que pagar más del 20 % como extorsión por haber salido adjudicada su empresa para suplir 20 mil camas en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Ramírez emitió estas declaraciones a CDN, donde expresó que la persona que exigía el dinero y lo mandaba a buscar en efectivo a su empresa era Rafael Canó Sacco, encargado del despacho del procurador Jean Alain Rodríguez.

Indicó que hacia la entrega del dinero en su empresa.

“Ellos mandaban personas para eso, desde que me transferían a lo segundo ya me estaban llamando”, expresó.

Ramírez dijo que actúa como testigo del Ministerio Público. Que acudirá a los juicios, como lo hizo el jefe de gabinete del procurador Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó Sacco.

“Como lo hizo Canó el jefe, el que me mandaba a quitar los cuartos. A mí me extorsionaron, yo no soborné”, contestó al ser preguntado de sí había sido reclutado para que participará en la licitación. Además, explicó que no era la primera vez que suplía materiales al Ministerio Público, sino que había participado en procesos de compras menores.

Narró como había sido contactado para que pagara un porcentaje de la contratación como extorción.

“Yo la gane la licitación, fue limpia, porque yo había ganado otros procesos pequeños, entonces ellos ya me conocían. Es que había un monto, y cuando llegó la hora de la verdad ello lo duplicaron”.

Precisa que tuvo desconfianza al entregar el dinero, porque dentro de la estructura que encabezaba el procurador Jean Alain Rodríguez se habían creado grupos que querían quedarse con el dinero, por lo que se vio precisado a grabar todo el proceso de entrega.

“Claro que sí, porque era descarado, y además había mala fe. Imagínate tú, eran grupos internos que se diputaban el dinero, entonces tu no sabe qué hacer. Entonces, como yo no podía confiar, grababa para que me creyeran”, narró el empresario.

Indicó que los audios y videos los entregó al Ministerio Público. Y que ilustró a los fiscales cómo funcionaba la estructura. Precisó que quiso denunciarlo durante el pasado gobierno.

“Yo iba a ir a la prensa a denunciar eso, pero a mí me agarraron”, indicó.

Además, precisó que durante el proceso judicial de la operación Medusa estará como testigo del Ministerio Público, como lo han otras 100 personas.

“Yo fui uno de los primeros, porque yo me vi envuelto en algo en donde yo gané limpio”, insistió.

Contratación de Smart Display en Plan de Humanización de las Cárceles

El empresario informó que la licitación para suplir 6,500 camas para las cárceles, identificada con el número CCP-LPN-2019-003, tenía un monto de 173 millones de pesos. Indicó que suplió todas las camas y que a la fecha el Ministerio Público aun le adeuda parte del dinero.

Fuente: El Caribe