Protestan frente al hospital Félix María Goico por paciente con síntomas de coronavirus

Residentes del sector Villa Consuelo, donde queda ubicado el hospital Félix María Goico, protestaron frente al centro médico desde tempranas horas de este miércoles para que fuera trasladada una paciente que presentaba, según ellos, síntomas del nuevo coronavirus (COVID-19).

Según versiones de los vecinos y un video que circula en las redes sociales, la persona había sido ingresada al hospital la noche martes anterior, y entró totalmente cubierta al centro.

El motivo de la protesta de parte de los vecino fue por miedo a ser contagiados por el virus. También señalaron que el hospital no tiene condiciones para atender a los pacientes y tampoco cuenta con una zona de aislamiento.

«Este hospital no tiene nada, y no hay zona de aislamiento. Si no hacemos ese lío nos la dejan ahí», expresó una vecina que no quiso ser identificada.

“La junta de vecinos y vecinos nos unimos para exigir que ese hospital no tiene condiciones y que esta comunidad que es pequeña, donde todo el mundo trabaja en la calle, es de alto riesgo para un contagio, entonces estábamos exigiendo al hospital que había que sacar esa persona de ahí”, explicó el presidente de la junta de vecinos, Julio Bernardo Reyes.

Reyes contó que la mujer fue sacada en una ambulancia a las 2:00 p. m. de este miécoles y asumen que fue trasladada al hospital Ramón de Lara, donde funciona una área de aislamiento para pacientes con COVID-19 o sospecha de este.

Reyes también señaló que se trataba de una protesta pacífica y que algunas personas , que no pertenecían al sector, se dejaron llevar de las emociones e incendiaron gomas.

El hospital fue cerrado y quienes se encontraban dentro, tanto pacientes como empleados, fueron evacuados. El personal que quedó dentro del centro estaba usando mascarillas, dijo una fuente.