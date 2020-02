Protestas frente a la JCE ¡Figuras criticadas por su silencio!

Lo que inició como una muestra de indignación de algunas personas tras la suspensión de las elecciones municipales se ha convertido en un movimiento que, aunque inició frente a la Junta Central Electoral se ha extrapolado a varias ciudades del país y ha tenido impacto a nivel internacional.

Diversas figuras nacionales e internacionales han mostrado su apoyo a los manifestantes, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Residente, Clarissa Molina, Francisca Lachapel o el conferencista mexicano Daniel Habif, son sólo algunos.

Sin embargo, en una situación tan convulsa y donde las sensibilidades están a flor de piel, que su artista o figura favorita no se exprese al respecto, es un hecho considerado por muchos de sus seguidores como un acto de deslealtad y falta de empatía. Por lo menos, es lo que ha quedado establecido en los comentarios señalados en sus redes sociales, donde se atreven a reprochar, atacar y cuestionar por su silencio.

Una de las más atacada ha sido la considerada influenciadora Alexandra Hatcu, a ella, le han escrito todo tipo de comentarios por no expresarse sobre la protesta, han asegurado que tiene una botella y que por eso no ha posteado. La exesposa de Mozart la Para ha tenido que responder a los más ofensivos. “Soy partidaria de la democracia y ya he hablado que no tengo ninguna botella”, respondió la dama a uno de los comentarios.