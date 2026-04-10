PRSC anuncia respaldo a la ANPA en su lucha de reivindicaciones

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El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ingeniero Federico “Quique” Antún, expresó este martes su respaldo a la lucha de los profesionales agropecuarios, durante un encuentro sostenido en la Casa Nacional del PRSC con una comitiva del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), encabezada por su presidente, Tito Hernández.

Al referirse a la situación del sector agropecuario, Antún cuestionó la falta de respuesta del gobierno ante las demandas de los profesionales, señalando que no comprende cómo una problemática de esta magnitud no ha sido atendida.

“Yo no sé cómo es posible que el Presidente no le haya prestado la debida atención y no haya resuelto esto”, expresó.

El dirigente reformista explicó que con una inversión relativamente baja se podría enfrentar el problema, indicando que “mil millones de pesos podrían resolver una situación dramática”, la cual se agrava progresivamente debido a la edad avanzada de muchos profesionales del área.

En tono crítico, evocó una expresión del expresidente Joaquín Balaguer, afirmando: “el barco que yo tripulo, el barco de la esperanza, ni avanza ni retrocede, ni retrocede ni avanza”, en referencia a lo que considera una falta de avance en la gestión actual.

Asimismo, advirtió sobre el creciente malestar social, al señalar que “la gente está jarta de ver el derroche por un lado y la austeridad anunciada pero no implementada”.

Antún manifestó que el PRSC acompañará los reclamos del sector agropecuario y se comprometió a elevar su voz para que las autoridades escuchen y actúen.

“Nosotros vamos a levantar nuestra voz a los fines de que se le escuche, pero no solo que se le escuche, sino que cuando se le escuche, se haga”, puntualizó.

Por su parte, Tito Hernández explicó que este encuentro forma parte del plan de lucha que desarrolla la ANPA, mediante el cual se están realizando contactos institucionales con distintos sectores del país.

“Estamos tocando todas las puertas necesarias para que el país entienda que sin los profesionales agropecuarios no hay seguridad alimentaria”, expresó.

Hernández reiteró que la ANPA continuará desarrollando acciones firmes, organizadas y pacíficas, en defensa de los derechos del sector, valorando el respaldo recibido por parte del Partido Reformista Social Cristiano.

La delegación de la ANPA estuvo integrada por Julio César Féliz, Cándida Reyes, Juan Alejo, Brígido Hierro, Basilio de la Rosa, presidente del Distrito Nacional, y Rolando Tatis, miembro directivo.

Fuente: Panorama