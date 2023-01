¿Puedo saber si una persona es violenta viendo su perfil en redes sociales?

El pasado 31 de diciembre, la joven boricua Angeliris García, de 27 años, fue ultimada a puñaladas por su pareja Luis Eduardo Terrero Gómez, de 26, cuando García viajó desde Orlando a celebrar juntos las festividades navideñas y compartirle la noticia de su reciente embarazo.

Esta pareja, que se conoció a través de las redes sociales, tenía una relación a distancia de casi un año de duración, durante la cual Angeliris visitó varias veces a Terrero en el país.

Diario Libre consultó al pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Jairo Mercedes, quien explicó si en las relaciones donde ambas personas viven en diferentes países, apoyadas en la tecnología, las parejas pueden detectar señales que podrían indicar si su ser amado tiene perfil, o no, de persona violenta.

“A través de la distancia y las redes sociales se puede esconder una forma de ser, una forma de comportarse, quizás mucho más fácil (que en una convivencia presencial día a día). Los gestos evidencian más que las palabras que se pueden emitir utilizando las redes como vía de comunicación, que enviando un mensaje por WhatsApp”, adelantó el psicólogo.

“Por redes se puede esconder con mucha mayor facilidad las reacciones de quién soy. Estando en persona, si hay un momento de desagrado y uno coge un “pique”, dicho en buen dominicano, puede agredir y sacar esa violencia porque no controla la ira. A distancia, puedo ser violento de manera verbal y quizás guardar la ira reprimida y dejarlo pasar porque es más fácil que soltar mi emoción si estoy en presencia de otro”, añadió.

“Es más fácil esconderse detrás de una pantalla de alguien que está en la distancia”, aseguró el especialista.

En el caso particular de Terrero Gómez, Mercedes aclaró que debe conocer más elementos del caso para poder emitir una opinión profesional de qué habría motivado al joven a ocasionarse unas 80 estocadas a su pareja sentimental y conocer si cuando la pareja conversaba a través de las redes, él se mostraba dulce y cariñoso o dejaba denotar rasgos de una personalidad violenta.

Perfil de un hombre violento

Mercedes indicó que aún en la distancia, hay indicadores de control y manejo de la pareja que pudieran desatar las alarmas, siendo estos los principales: una persona controladora, obsesiva, vigilante, manipuladora, que engaña con palabras y de alguna manera sugestiona, celotípica y que todo lo que su pareja le diga siempre lo ponga en duda.

“¿Por qué no me has llamado si yo te llamé?; es la hora, te llamé y no estás; llevarte al salón y esperarte cinco horas, cuestionarte todo el día, esos son indicadores de una persona, en el caso de los hombres, con un perfil agresor y violento”, ejemplificó Jairo.

“Si está coartando mi libertad, si no me deja ser, si me quita el dinero que yo trabajo, son indicadores”, agregó.

El especialista entiende que las agresiones pueden ir escalando, empezando con hablarle a la pareja en mal tono, luego empujones hasta pasar a los golpes que pudieran terminar con una persona en la cárcel y la otra muerta “porque normalmente son personas que se sienten dueños de la vida de su pareja, pudiendo muchas veces desencadenar en crímenes violentos».

¿Qué hacer si estoy en una relación violenta?

Mercedes dice que el primer paso es identificar señales que podrían indicar que su pareja pudiera ser una persona violenta.

Luego, buscar ayuda profesional y emocional y documentarse bien sobre los perfiles de violencia y cómo se comportan estas personas.

El psicólogo también pide a las víctimas que se atrevan a denunciar y a salir de esa relación, ya que “en los círculos de violencia, el agresor va a buscar un arrepentimiento, pide perdón y vuelve otra vez peor”.

El terapeuta familiar dice que, en su práctica profesional, el único caso donde recomienda separación es cuando se documentan signos de violencia de cualquier tipo.

“Si no les ponen un pare, si no buscamos ayuda psicológica, cuando se trata de una persona con serias dificultades y trastornos, entonces debo yo buscarla para salir porque eso puede terminar mal”, afirmó.

