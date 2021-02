Puello quiere jugar la Serie del Caribe en diciembre

En mayo de 2019 corría el rumor de que los días de Juan Francisco Puello Herrera como comisionado de béisbol del Caribe estaban contados, tras casi tres décadas en el cargo.

Casi dos años después, el reputado abogado dominicano no solo vislumbra completar su noveno cuatrienio en lugar de los dos años que aseguraban, sino que está envuelto en una transformación profunda al torneo.

Puello reveló que da forma a dos proyectos para modificar la fecha en que se celebra el torneo. Da por un hecho que las próximas ediciones, si bien seguirán en la segunda quincena de enero, comenzarán más temprano. Y tiene otro que luce más complejo.

“Uno (de los proyectos) es celebrar la Serie del Caribe en el mes de diciembre, ese es uno, y estamos trabajando en unas divisiones, no puedo avanzar más de ahí porque todavía no he presentado esto a la Confederación del Caribe”, dijo Puello en una entrevista con ESPN.

Una idea para la que faltan muchos nudos por atar y que a priori luce complicada, puesto que la naturaleza del torneo es jugar con equipos campeones y en esa etapa del año las ligas invernales se encuentran en la fase regular o han comenzado la postemporada.

La propuesta que ya ha recibido el visto bueno, según Puello, es la de comenzar la Serie del Caribe entre el 26 y 27 de enero. Este año la Liga Mexicana del Pacífico finalizó su torneo el 30 enero, horas antes del inicio del torneo regional.