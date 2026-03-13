Pujols se queja del misterio de los coreanos por no revelar su alineación ofensiva a tiempo

El dirigente dominicano Albert Pujols se quejó de que el equipo coreano no haya enviado su alineación a tiempo para el partido de esta tarde de cuartos de final en Miami.

Pujols dijo que no entendía cuál era el misterio de los coreanos y de los japoneses de no informar su alineación ofensiva y señaló que entonces él haría lo mismo.

Lo que sí reveló el dirigente dominicano es que tendrá en la receptoría a Agustín Ramírez y que le dará descanso a Austin Wells, quien ha sido el titular en la posición.

Los dominicanos se enfrentar este viernes a Hyun Jin Ryu, lanzador zurdo con experiencia de Grandes Ligas. El juego está pautado a comenzar a las 6:30 de la tarde.

«Estamos esperando que Corea nos mande la alineación de ellos. No sé qué ellos están jugando entonces yo no voy a publicar la mía. Yo no voy a publicar la mía, yo no sé qué misterio es», dijo el dirigente dominicano a la prensa.

El partido corresponde a la fase de cuartos de final y a partir de ahora cada partido es de vida o muerte: quien pierda se despide del torneo mundialista.

Quien gane pasa a la fase semifinal, donde se vería las caras con Estados Unidos o con Canadá, dependiendo de quién gane el compromiso entre estos dos este sábado 14 de marzo, también en cuartos de final.

República Dominicana viene de barrer el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, al ganar los cuatro compromisos que tenía pautado.

Eso les permitió enfrentar a Corea, quien pasó de segundo en el grupo C, que finalmente terminó ganando Japón con igual record que los dominicanos.

Los cuartos de final de Japón se celebrarán este sábado ante Venezuela.

Fuente: Listín Diario