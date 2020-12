¿Que Comer o Cocinar Hoy?. vPlatos e Ideas Fáciles

Ideas qué cocinar hoy

Aquí te mostraremos detalladamente diversos platos para intentar complacer a la mayoría de tus familiares o amigos. Estas ideas te facilitarán la tarea de pensar en “que cocinar hoy fácil”.

La mayoría de estas recetas están pensadas para el almuerzo o cena, y los tipos de platos son sencillos, rápidos, económicos y sanos. Así que no te quedes con la intriga y continúa leyendo para que sorprendas a más de uno con tus recetas.

Tarta de la abuela

Esta famosa tarta de la abuela asturiana está hecha a base de galleta y chocolate. Es perfecta para cuando no sabes que comer hoy de postre. No se tarda casi tiempo en hacerse ya que no lleva horno, y a los más peques de la casa les encanta. Si pincháis en el titulo os llevará directamente a un artículo muy detallado en donde os darán los ingredientes, los pasos y un video explicativo de cómo hacerla para que os quede de lujo.

Ensalada de garbanzos

Ensalada de lentejas

El sartén podrá ayudarte a cocinar hoy fácil, y esto se debe a que cuando deseamos hacer una pizza (pero no quieres usar el horno) el sartén será tu mejor aliado.

Lo primero que debes hacer es la masa de pizza casera, la cual posee menos calorías que las de los restaurantes y por lo tanto es mucho más sana.

La pizza es una de las comidas que por lo general a todos nos encanta por eso no debe faltar en este post.

Espaguetis carbonara sin nata

Los espaguetis a la carbonara es la manera más internacional de hacer la pasta. La salsa original carbonara de Italia está hecha de queso, bacon y yema de huevo.

Para cocinar hoy fácil y sano esta receta no debes añadirle nata, el cual es un ingrediente que normalmente usan en España.

Inclusive existen distintas versiones que solo tienen nata, es viable hacerlos así, pero los auténticos espaguetis a la carbonara no se les agrega nata.

Berenjenas rellenas de carne molida

Estas berenjenas rellenas de carne molina están divinas. La preparación de las mismas es muy sencilla lo primero que debes hacer es cocinar la carne y luego que está cocida agregarle la cebolla, ajo, pimentón sal y pimienta al gusto.

Seguidamente, hacer una salsa bechamel con leche y nuez moscada. Cocinar las berenjenas picadas a lo largo y luego armar.

Lo primero que debes hacer para armarlas es colocar las berenjenas en un molde e ir añadiendo la salsa bechamel la carne molida y por último el queso de tu preferencia.

Esta receta es una excelente idea para saber qué cocinar hoy fácil. Hasta los niños quedarán fascinados con las berenjenas.

Cabe mencionar que aparte de ser una receta sana es una receta económica en donde la base de la misma es la berenjena.

Costillas a la miel

Con esta receta sin duda sabrás que cocinar hoy fácil y exquisito. Puedes hacerlas para un almuerzo o cena.

No te llevará más de 30 minutos en hacerlas, lo primero que debes hacer es macerar las costillas con miel por lo menos 6 horas antes de llevarla al horno.

Una opción que puedes considerar es que, para macerarlas, puedes dejarlas un día antes en la nevera y ya solo te queda meterlas en el horno durante unos 20 minutos.

Chilli Dog

¿Qué cocinar hoy fácil?, pues, podría ser un Chilli Dog ya que este es uno de los perritos más populares y comidos en las fiestas de niños.

El Chilli Dog es muy sencillo de hacer y es un buen gusto para nuestro paladar, que sin duda le encantaría a cualquier persona.

Crema de Berenjena

Acá te traemos otra receta con las famosas berenjenas. Y es que son una muy buena opción ya que esta aporta antioxidantes, nutrientes y minerales.

Hay muchísimas recetas con ella, pero pensando en que comer hoy fácil, esta opción que te traemos para preparar tus berenjenas te dejara sorprendido.

Contiene pocas calorías, por lo que si debes tener un menú dietético y gustoso esta será la receta perfecta.

Lo primero que debes hacer es cocer las berenjenas, dejarlas enfriar y licuarlas con 2 tazas de agua.

Seguidamente verterlas en una olla y agregar leche descremada con sal y pimienta al gusto. Cocinar por unos minutos a fuego medio y tienes lista tu crema de berenjenas.

Fideuá Rápida

Para el primer paso de este fideuá deberás verter los fideos en la paellera con 2 cucharadas de aceite e ir revolviendo hasta estar dorados.

Seguidamente, se deben sofreír los ajos, los chocos, las judías, el pimiento y los guisantes.

Luego de esto debes añadir el caldo para fideuá, el colorante y el vino. Incluir los fideos dorados y las gambas.

Por ultimo deja cocer durante 15 minutos a fuego medio y destapado. Antes de apartarlo puedes gratinarlo durante unos 3 minutos.

Pollo al horno con salsa verde

Con esta receta quedaras atado, y es que es muy fácil de hacerla.

Para saber que cocinar fácil lo primero que debes tener en cuenta son las preparaciones de los platos por lo que esta será una muy buena opción para ti.

Lo primero que harás será la “salsa verde”, (la cual cubrirá todo el pollo). Pica cebolla, cebollín, pimentón ajo y una gran cantidad de cilantro.

Seguidamente agregas todo esto a la licuadora con una taza de agua, 3 cucharadas de aceite y sal al gusto.

Picas el pollo y lo colocas en un molde ancho. Dejas caer toda la salsa de aliños verdes sobre el pollo y lo metes al horno durante 35 minutos.

Una recomendación para esta receta es que se prepare la salsa verde con antelación, puedes dejarla hecha del día anterior en la nevera y luego sacarla cuando vayas a usarla.

Sopa de Tomate y Arroz

Aparte del conocido gazpacho el cual es un plato típico del verano, existen otras formas de hacer “sopa de tomate” las cuales no siempre deben ser refrescantes.

Esta sopa se puede servir caliente y podrá ser ideal para ganarles a los días fríos.

En las próximas líneas te indicaremos que cocinar hoy fácil con tomates, caldo de verduras y arroz.

Primeramente, deberás sofreír con una cucharada de aceite una cebolla picadita en una olla al dorarse añade el tomate previamente picado.

Una vez que este cocido incluye el caldo de verduras, añade sal y pimienta. Finalmente deja cocer durante 10 minutos y añade el arroz, el cual dejaras cocer durante 20 minutos y así ya tendrás lista tu sopa de tomate y arroz.

En una cazuela, sofríe la cebolla picada con 1 cucharada de aceite. En cuanto se dore, agrega el tomate picado. Una vez cocinado, añade el caldo de verduras.

Lo más recomendable es que esperes 10 minutos para servir esta exquisita receta.

Trucos Finales

Todas las recetas que te mencionamos son las opciones ideales que buscas para ahorrar tiempo y para darles un gusto a tu familia y amigos.

Cocinar es un arte, el cual debemos conocer. Aprende cada día recetas que no te quiten tanto tiempo y que a su vez puedas disfrutar.

Salir a comer chatarra ya no será una opción para ti, al saber que puedes cocinar platos increíbles en la comodidad de tu casa y en pocos minutos.

Así que ¡anímate! Comienza hoy a sorprender a tu familia y a no ponerte límites al hacer tus platos favoritos.