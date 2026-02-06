¿Qué encontró Landrón en el Hospital Salvador Gautier para destituir a su director?

Deficiencias en áreas fundamentales como la limpieza, la higiene y la circulación adecuada de camas fueron las principales irregularidades que encontró el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, durante una visita sorpresa al Hospital Salvador Bienvenido Gautier, lo que motivó la destitución de su director, José Armando Holguín Núñez.

De acuerdo con Landrón, las condiciones observadas en el centro no garantizaban una atención digna a los pacientes, razón por la cual se tomó la decisión de sustituir al incumbente de manera inmediata.

«El hecho de no contar con todos los recursos no justifica que existan áreas donde no se cumplan los protocolos de seguimiento y movilidad de los pacientes», afirmó el titular del SNS al explicar la medida.

Medidas para mejorar la calidad hospitalaria

El funcionario informó que en las próximas horas será designado un nuevo director, junto a su equipo de gestión, con el objetivo de corregir las fallas detectadas y restablecer el adecuado funcionamiento del hospital.