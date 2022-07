Qué es el ECM, la enfermedad que padece Karla Fatule, y que la hizo aumentar 70 libras

Luego de varios días de incertidumbre por desconocer la enfermedad que la hacía aumentar inexplicablemente de peso y la hacía sentir agotada, finalmentel los médicos de la actriz Karla Fatule, dieron con el diagnóstico.

Fue la también cantante quien dio a conocer este lunes el padecimiento que la mantuvo aquejada de salud por más de un mes y que la hizo llegar a pesar 218 libras, aumentando un total de 70 libras de líquido.

Fatule sufre la enfermedad con cambios mínimos (ECM), un trastorno renal que, de acuerdo con el portal Medline Plus, puede llevar a síndrome nefrótico por los bajos niveles de proteína en la sangre.

Se trata de un síndrome es un conjunto de síntomas que incluye proteína en la orina, bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de colesterol y triglicéridos, además de hinchazón.

En un video de seis minutos subido en su cuenta de Instagram, Fatule dijo que en un viaje que hizo con su esposo Javier Grullón y sus hijos Noah y Teo a Disney, en los Estados Unidos, comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad sin saber de qué se trataba. «Desde levantarme a caminar, comer, todo era extremadamente pesado. Lo que los doctores dijeron en la emergencia de Miami fue que tenía deshidratación…», narró.

Pero esto estaba lejos de su diagnóstico. Mientras ingresó a una clínica a su llegada a República Dominicana y ser sometida a todo tipo de exámenes cada día aumentaba de 6 a 10 libras. «Pesé 218 libras de puro líquido», confiesa Karla Fatule.

«Duré muchos días en la clínica. Luego de un mes y dos días se me hizo la biopsia renal y me descubrieron el ECM, un trastorno que daña los glomérulos, unos vasitos sanguíneos diminutivos que hay en los riñones que depuran la sangre. Actualmente los médicos no saben la causa», detalló.

Sobre la enfermedad Causas y características La enfermedad por cambios mínimos (ECM) es una de las causas más comunes del síndrome nefrótico, especialmente en los niños. La ECM hace que los signos y los síntomas del síndrome nefrótico se sucedan mucho más rápido de lo que lo harían con otras enfermedades glomerulares. Por ejemplo, usted podría presentar una gran hinchazón en los tobillos en el lapso de un día en lugar de acumularse durante muchos días. Los glomérulos de las personas con ECM aparecen normales bajo un microscopio ordinario. Pero bajo un microscopio de alta potencia, se pueden observar los «cambios mínimos» en los glomérulos. La capacidad de los riñones para eliminar los desechos de la sangre por lo general no está afectada, especialmente en los niños. La ECM puede ser secundaria si es causada por otra enfermedad o medicamento, pero esto es raro. La ECM por lo general es primaria, lo que significa que comienza en el riñón por razones desconocidas. La ECM es la causa más común de síndrome nefrótico en niños.

FUENTE DIARIO LIBRE