La biotina es una vitamina del grupo B, cuya deficiencia se asocia a la pérdida de cabello y fragilidad de las uñas. Sin embargo, también se ha relacionado con otros beneficios a la salud, como la prevención de la diabetes. Descubre qué es la biotina, sus funciones en el cuerpo y beneficios a nuestra salud.

Toda la vida hemos escuchado sobre la importancia de las vitaminas y minerales para nuestra salud. Estos nutrientes se obtienen principalmente de los alimentos; si bien existen algunas que se forman en diferentes cantidades en el organismo, no es suficiente para cubrir las necesidades y una deficiencia de vitaminas, puede llevar a problemas de salud.

¿Qué es la biotina?

La biotina es una vitamina B, al igual que la vitamina B12 y niacina, con un papel importante en nuestro cuerpo. No es difícil obtener biotina a través de la dieta, pues muchos alimentos, como la carne, pescado, huevo, nueces y algunas verduras, la contienen.

Las necesidades de biotina, dependerán de cada persona, según su edad y condición. Por ejemplo, mientras un bebé necesita 5 microgramos, a partir de los 19 años esa cantidad sube a 30 microgramos y durante la lactancia cambia a 35 microgramos.

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos, estas cantidades pueden obtenerse a partir de una dieta variada, que incluya alimentos como:

Huevo (principalmente la yema) y leche

Carne y vísceras

Pescado

Cereales integrales

Semillas y nueces

Verduras y hortalizas, como el camote, espinaca, brócoli, aguacate

Frutas, como el aguacate, plátano, frambuesas

Asimismo, cuando existe una carencia de biotina, por la dieta, un trastorno genético, dependencia al alcohol o durante el embarazo y lactancia, puede ser necesario el consumo de un suplemento, siempre bajo la prescripción médica.

¿Para qué sirve la biotina?

Una de las funciones principales de la biotina, es ayudar a convertir los carbohidratos, las grasas y proteínas de los alimentos, en energía para que nuestro cuerpo lleve a cabo sus diferentes funciones, además de trabajar en la producción de hormonas y colesterol.

El grupo de vitaminas B, actúa en conjunto para obtener energía y formar glóbulos rojos. Sin embargo, una de sus características, es que son hidrosolubles, es decir, el cuerpo no puede almacenarlas y desecha la cantidad sobrante a través de la orina, por lo que debemos consumirlas con regularidad para prevenir deficiencias.

¿Qué pasa si no consumo suficiente biotina?

La deficiencia de biotina, se relaciona con la pérdida de cabello y fragilidad de las uñas, por eso suele recomendarse para tratar la pérdida de cabello y uñas quebradizas, aunque los especialistas señalan que no hay suficiente evidencia científica al respecto.

Si bien la deficiencia de esta vitamina no es tan común, también puede manifestarse a través de erupción cutánea alrededor de los ojos, nariz, boca y zona anal; orzuelos; altas concentraciones de ácido en la sangre y orina; convulsiones; infección de la piel y trastornos del sistema nervioso.

¿La biotina previene la diabetes?

Uno de los beneficios que se le ha atribuido a la biotina en los últimos años, es la de prevenir y ayudar a controlar la diabetes, al asociarse con una regulación en los niveles de azúcar en sangre.

Una investigación publicada en el Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, relacionó el consumo de suplementos de biotina con una regulación de los niveles de glucosa en sangre, aunque no se considera concluyente y, mucho menos, un reemplazo para el tratamiento médico.

Asimismo, investigadores de la Universidad Autónoma de México, explican que el uso de esta vitamina en dosis farmacológicas en modelos experimentales, ha mostrado un efecto protector hacia las células del páncreas, las cuales secretan insulina, una hormona muy importante en la diabetes.

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de glucosa en la sangre, asociada a que el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar la resistencia que pueden generar las células a esta hormona, lo que lleva a una acumulación de azúcar en la sangre, según señalan especialistas de Mayo Clinic.

En ese sentido, la doctora Armida Báez Saldaña, investigadora del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, señala que, además de sus funciones conocidas, la biotina tiene una función epigenética.

Es decir, afecta la expresión de genes relacionados con el metabolismo y la regulación de la glucosa, lo que ha llevado a investigar su efecto terapéutico en personas con diabetes durante más de una década.

De acuerdo a un estudio de la investigadora, la biotina se asocia a un efecto protector de las células del páncreas, lo que ayudaría a prevenir la diabetes. Por lo tanto, se cree que tendría un efecto positivo en niños que tengan predisposición a diabetes tipo 1, pero siempre bajo supervisión médica.

Este hallazgo no es nuevo, pues en 2012, la investigadora María Cristina Fernández Mejía, señaló que las vitaminas en concentraciones mayores, 50 o 100 veces más, podrían tener efectos positivos y ser aprovechados para diferentes tratamientos.

En ese sentido, la biotina tendría efectos benéficos en el páncreas y favorecer la secreción de insulina. De hecho, esta vitamina demostró tener un efecto positivo en personas con y sin diabetes, disminuyendo los niveles altos de triglicéridos.

Sin duda, la biotina, al igual que todas las vitaminas, tienen una gran importancia para nuestra salud. Ahora que ya conoces qué es la biotina, sus funciones y beneficios para nuestro cuerpo, no dudes en incluirla en tu alimentación.

Asimismo, si presentas síntomas de deficiencia de esta u otras vitaminas, consulta con tu médico para ver si es necesario incluir un suplemento vitamínico. Eso sí, pese a las investigaciones alrededor de los beneficios de las vitaminas para ciertos padecimientos, nunca las tomes como un sustituto de tu tratamiento, mucho menos sin supervisión médica, evita riesgos a tu salud.

Fuente: https://www.salud180.com/bienestar180/que-es-la-biotina-sus-funciones-en-el-cuerpo-y-beneficios-a-nuestra-salud