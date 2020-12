Qué hacer si el iPhone le advierte de que su wifi tiene “la seguridad débil”

Desde que los propietarios de los dispositivos iPhone actualizaran su sistema operativo a iOS 14, muchos de ellos han visto una advertencia de que su wifi tiene la “seguridad débil” (‘weak Wi-Fi security’, en inglés). Esta alerta aparece debajo del nombre de la red wifi en el iPhone e indica que WPA/WPA2 TKIP “no se considera seguro”.

“En primer lugar, no hay necesidad de entrar en pánico, […] no significa que un pirata informático esté dentro de su enrutador y haya comprometido su iPhone y otros dispositivos”, dice un artículo de Forbes. La advertencia de Apple específicamente significa que su conexión no es tan sólida como el último estándar actualizado: el más nuevo protocolo de seguridad, WPA3.

Sus predecesores, WPA2 AES y WPA2 TKIP, de momento son un estándar común que se utiliza en la mayoría de los enrutadores actuales. “El WPA3 es el estándar ‘oro’ más nuevo, y el que todos deberían usar, de manera ideal,” y “es una buena idea asegurarse de que su enrutador sea lo más seguro posible”.

Los enrutadores, que son compatibles con el WPA3, pueden ser actualizados cambiando su configuración. En el manual del dispositivo se puede encontrar cómo descargar las últimas actualizaciones de ‘firmware’ y ‘software’. Si actualizar la configuración de enrutador le parece difícil, para mejorar la seguridad de su conexión wifi asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada que venía con el dispositivo por una nueva.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/377450-hacer-iphone-advertir-seguridad-debil-wifi