¿Qué hay detrás de la relación de Tekashi 69 y Anuel AA?

EE.UU.- Daniel Hernández, nombre de pila del rapero estadounidense de origen mexicano, Tekashi 69, se encuentra en el ojo del huracán nueva vez luego de que en febrero de 2019 llegara a un acuerdo de culpabilidad y cooperación con Estados Unidos, tras ser acusado de posesión de armas ilegales, tráfico de drogas y robo a mano armada.

En esta ocasión, Hernández rompió su silencio en el marco de una entrevista realizada en el programa televisivo “El Gordo y La Flaca”, y le reveló a Gelena Solano su sentir respecto a las opiniones que han emitido el público y sus fanáticos por delatar a los involucrados en su caso delictivo, y el alejamiento de los artistas tras su accionar.

En el argot popular, se le conoce a “chotear” o “chivatear” a delatar o revelar, y es conocido como un “código de la calle”, mantener la lealtad o la fidelidad con quienes te rodean. Tras Tekashi 69 revelará a las autoridades quienes eran los involucrados de la banda delictiva de la cual formaba parte, los comentarios y críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, cuestionando donde había quedado la lealtad del artista, en un momento donde no debió violar el referido “código”.

Hace dos años, el rapero colgó en su canal de YouTube el sencillo musical “Bebé”, una colaboración con el puertorriqueño Anuel AA que recorrió las tablas de grabación internacionales y que ha acumulado al momento, un total de 1,156,247,452 de vistas.

Ambos artistas compartieron a través de las redes sociales la relación de amistad que surgió a partir de la colaboración del sencillo musical, y Tekashi 69 públicamente calificó a Anuel AA como su amigo, sin embargo, está amistad flaqueó cuando el artista salió de la cárcel. Hernández le aseguró al medio hispano que Anuel AA sabía que el estaba “choteando”, y que además, tenían una nueva colaboración juntos y que tras las fuertes críticas el intérprete de “El Manual”, desistió de trabajar con el.

“Anuel es mi hermano, y nunca he hablado mal de el, y me dio la espalda cuando más lo necesitaba. Eso me dolió en el corazón”, expresó el rapero durante la entrevista, y aseguró que el artista no es “Real hasta la muerte”, como alega en su frase artística. “Yo hablé con Anuel cuando estaba en la cárcel. Todo el tiempo. Él sabe que yo estaba chotiando. Me decía: ‘Tú eres mi hermano, tú sabes que yo tenía que decir eso”, afirmó.

A pesar de que el artista no ha emitido comentarios respecto a la relación que ambos tenían, muchos artistas boricuas y dominicanos han declarado públicamente que no grabarán con el intérprete de “Gooba”.

Otros de los artistas que se vió envuelto en una polémica similar, fue el artista dominicano El Alfa El Jefe, quien a través de sus redes sociales anunció que grabaría con Tekashi y tras las críticas abandonó la colaboración argumentado que “no iba a ensuciar 12 años de su carrera”. El rapero también expresará su sentir en la continuación de la entrevista que le ofreció al medio en cuestión.

