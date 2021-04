Qué incluye el costoso souvenir de USD 205.000 que recibirán los nominados a los Oscars 2021

Todo está listo para que la gran ceremonia de la 93° entrega de los Premios Oscar a lo mejor del cine comience. Con un formato inédito y bajo estrictos protocolos sanitarios, la gran fiesta de la Academia se realizará este domingo por primera vez en Union Station, la histórica estación de tren de Los Ángeles.

Este año el espectáculo tendrá momentos desde el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine, pero la mayor parte de la acción, desde la alfombra roja hasta la ceremonia, será en Union Station, un impresionante edificio, que ha aparecido en películas populares como “Catch Me If You Can”, “Blade Runner” y “The Dark Knight Rises”. El gran evento fue reducido a 170 asistentes.

Las 23 ternas mantienen a la expectativa a todos los nominados, entre quienes se destacan Chloé Zhao, por “Nomadland”, y Emerald Fennell, por “Promising Young Woman”, ya que es la primera vez que hay dos mujeres candidatas a Mejor Dirección. 170 serán los asistentes al gran evento del cine (Instagram: Distinctive Assets)

De todas formas, ganen o no, los nominados recibirán un “souvenir” o paquete de regalos valuado en 205.000 dólares, denominado “goodie bag of everyone wins” o bolsa de obsequios para que todos ganen. El contenido de este “mimo” a los ternados está a cargo de la agencia Distinctive Assets, la cual negocia con diferentes marcas para obtener destacados productos que en esta edición son tan variados como viajes, cosméticos y cirugías plásticas.

“Queríamos que las bolsas se sintieran como si tuvieran un propósito más grande que simplemente ‘aquí hay una bolsa llena de cosas gratis’”, manifestó Lash Fary, fundador de Distinctive Assets, de 49 años, cuya compañía de marketing se esfuerza por dejar en claro que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no tiene ninguna asociación con los regalos.

La caja de regalos incluye sofisticadas galletas y obleas de chocolate, nueces dulces y saladas, acceso a una exclusiva obra de arte digital que se subastará, y los ingresos beneficiarán a una organización benéfica de la elección del nominado, entrenamientos personalizados -10 sesiones- con el famoso entrenador Alexis Seletzky, un procedimiento de liposucción con el cirujano plástico doctor Thomas Su y la gestión de proyectos para la construcción o renovación de viviendas del nominado o nominada. Las marcas cosechan las recompensas de su inversión en marketing a través de menciones de celebridades en programas de entrevistas o redes sociales. Entre los obsequios más eclécticos: un martillo de emergencia de PETA para salvar perros atrapados en autos calientes y concientizar sobre el peligro de dejar animales encerrados (Instagram: Distinctive Assets)

También recibirán diversas y exclusivas botellas de bebidas como whisky bourbon añejo de Weed Cellars, edición limitada de Trust Me Vodka, un tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino y un set de tés orgánicos de la firma Cup of Té.

En lo que respecta a turismo, ofrece además cuatro noches en el Sailrock Resort en Turcos y Caicos por un valor de 10.000 dólares; tres noches en el lujoso resort Casa del Campo, ubicada en República Dominicana, valuada en hasta 3000 dólares y tres noches en una eco suite en el Kahari Resort en las Bahamas. Incluye a su vez una estadía de cuatro noches en el spa Golden Door, que ha sido votado como el destino de relajación número uno del mundo.

Los nominados también encontrarán en “el souvenir” zapatos de la firma portuguesa Loci, joyas de cristal de OMGigi, un libro de recetas, un juego de mesa Exploding Kittens, el diario Happiness Planner donde pueden escribir tanto en papel o digital y un rastreador Tractive para localizar mascotas, según trascendió. Los exclusivos juegos de té (Instagram: Distinctive Assets)

Bajo el lema “Todo el mundo gana”, el objetivo es que pese a que solo uno por categoría alcance el premio mayor, el resto de los galardonados no se vaya con las manos vacías y puedan disfrutar de excelentes regalos.

“La bolsa de regalos para nominados de Everyone Wins de este año está llena de marcas increíbles que abrazan la diversidad, la inclusión, la salud y la filantropía”, anunció la agencia en sus redes para dar a concer la variedad de productos.

¿Cómo ver los Oscar 2021? La transmisión oficial en Latinoamérica se podrá ver a través de TNT en español y TNT Series, con su idioma original. La cobertura comenzará con la previa “Punto de Encuentro TNT”, desde las 17.30 (COL / MEX) / 18.30 (CHI) / 19.30 (ARG) horas, y continuará con la gala de premiación a las 19.00 (COL / MEX) / 20.00 (CHI) / 21.00 (ARG) horas.

FUENTE: HOY DIGITAL