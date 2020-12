Qué le hace el VIH al sistema inmunitario y por qué es tan difícil encontrar una cura o una vacuna

Este virus, que de no tratarse da lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida , continúa siendo una amenaza para la salud pública: se estima que hay cerca de 38 millones de personas viviendo con VIH (hasta finales de 2019).

Si bien se han hecho grandes avances en cuanto a su tratamiento y prevención, y en la actualidad las personas infectadas pueden llevar una vida saludable, aún no se ha podido hallar una cura para la enfermedad.

Ataque directo al centro de defensa

Es, además, un retrovirus. Es decir, su material genético está en forma de ARN (ácido ribonucleico) y no de ADN. Por ello, antes de insertar sus genes en el genoma de la célula huésped para replicarse, tiene primero que convertir su ARN en ADN.

«Son una especie de capitanes de las defensas que no solo manejan soldados, sino que coordinan a otros oficiales para luchar contra el enemigo», añade.

Pero este es un proceso compensatorio temporal. «El organismo no sabe mantener altos niveles de activación inmune persistente», agrega, con lo cual esta estrategia no resulta eficaz a largo plazo, y no se consigue erradicar a todos los CD4 infectados.