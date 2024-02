¿Qué opciones tiene Estados Unidos para seguir financiando a Ucrania?

Send an email

El apoyo financiero de EE.UU. a Ucrania ha sido crucial, pero las disputas al respecto entre los legisladores del Congreso amenazan con poner fin a la ayuda entregada hasta el momento. Expertos en la materia estiman que el Ejército ucraniano no colapsaría de repente, pero la degradación de sus fuerzas sería inevitable, recoge el periódico The New York Times.

«Ucrania podría resistir durante una parte de este año, pero con el tiempo no habría perspectivas de reconstruir el ejército y empezarían a perder poco a poco«, opina Michael Kofman, experto en Rusia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington, que compartió su opinión con el medio.

La falta de más ayuda estadounidense, dijo, «apuntará a una trayectoria sombría y negativa en la segunda mitad de este año.»

Plan B: ¿hacer que Europa pague más?

Tras reunirse este miércoles con sus homólogos de la OTAN, Jake Sullivan, asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, afirmó que la Administración Biden todavía no está buscando otras opciones. «No estamos centrados en el Plan B», aseguró el funcionario. «Estamos centrados en el Plan A», que según señaló significa aprobar un nuevo paquete.

Sin embargo, en Washington y Europa se discute mucho tras bastidores sobre otras opciones. Al mismo tiempo, el reporte señala que los funcionarios estadounidenses reconocen que no hay nada en el horizonte que pueda igualar la potencia de la nueva asignación de 60.000 millones de dólares del Congreso.

Biden califica a EE.UU. de «una nación esencial»

Asimismo, se informa que los asesores de Biden están intentando averiguar cómo pagar las armas si continúa el bloqueo en el Congreso. Entre las posibles alternativas está la práctica de los canjes de armas, cuando terceros países que no quieren suministrar armas directamente a la zona de conflicto las transfieren a Washington para compensar el suministro de equipos de los arsenales estadounidenses a Ucrania.

El periódico recuerda que esto es lo que hicieron Japón y Corea del Sur cuando suministraron sus arsenales a EE.UU., facilitando que Washington entregue más armas a Kiev.

La otra opción, de acuerdo con los analistas citados por NYT, es trasladar los principales costes de defensa a los países de la UE y «hacer que Europa pague más». Sin embargo, los expertos destacan que es evidente que Europa no tiene capacidad para proporcionar más municiones por sí sola. «En 30 años de una paz cada vez más incómoda con Rusia, Europa ha desmantelado gran parte de su capacidad productiva», afirma la publicación.

Fracaso en el Senado

El Senado de EE.UU. bloqueó este miércoles un proyecto de ley bipartidista que cubre medidas fronterizas y ayuda a Israel y Ucrania. El paquete financiero propuesto, por un valor de 118.000 millones de dólares, tuvo 49 votos a favor y 50 en contra. Se necesitaban al menos 60 votos para su aprobación.

La votación se produjo un día después de que la Cámara Baja rechazara la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel.

Biden dice que «todo indica» que el proyecto de ley sobre fronteras no llegará al Senado y culpa a Trump

Como resultado, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, planea celebrar una votación sobre un paquete de ayuda de emergencia separado para Israel, Ucrania y Taiwán sin disposiciones de seguridad fronteriza.

El miércoles por la noche, Schumer levantó la sesión del Senado hasta el mediodía del jueves. No obstante, aunque el proyecto de ley se apruebe en la Cámara Alta, las posibilidades de que sea aprobado por la Cámara de Representantes siguen siendo escasas.

Anteriormente, los líderes del Partido Republicano, que tiene mayoría en ese órgano legislativo, emitieron una declaración colectiva afirmando que el proyecto de ley estaría «muerto a su llegada a Cámara».

Fuente: RT