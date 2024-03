¿Qué significa la prisión suspendida bajo la cual fue condenado Mantequilla?

Send an email

El Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Monte Plata dictó este viernes dos años de prisión suspendida en contra de Wilkin García Peguero (Mantequilla), por abuso de confianza, mientras que el Ministerio Público solicitó tres años a Lisandro José Macarrulla Martínez bajo el mismo tipo de condena por asociación de malhechores, desfalco y autor de soborno activo.

¿Pero que es la prisión suspendida?

De acuerdo al abogado Marcos Burgos, consultado por Diario Libre, una «pena o prisión suspendida» quiere decir que la condena impuesta no se ejecutará tal cual, por un tiempo determinado, siempre y cuando se cumpla con algunas reglas. Esto lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 341.

Este artículo dice que el juzgado puede realizar una suspensión condicional de la pena. El tribunal puede suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, cuando concurren los siguientes elementos:

1) Que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años;

2) Que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad.

En estos casos se aplican las reglas de la suspensión condicional del procedimiento. La violación de las reglas puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la condena pronunciada.

«En el caso de Mantequilla, fue declarado culpable de estafa, es decir, abuso de confianza, porque recibió un dinero y no lo devolvió, por ello deberá visitar periódicamente al juez de ejecución de la pena hasta que se completen los dos años. De no cumplir con lo requerido, el Ministerio Público puede proceder a apresarlo y aplicar una pena severa», detalló Burgos.

Mientras que para Lisandro José Macarrulla Martínez, se le pidió la entrega de 77 millones de pesos, monto retenido en incautaciones, también más de 57 millones de pesos en cheques de administración y la entrega de un inmueble en la Torre M2, valorado en más de 20 millones de pesos, tras un acuerdo con el órgano de justicia dominicana. De no llevar a cabo las solicitudes del mismo, podría anularse el pacto. «Esta es una solicitud, no es una condena aún, a diferencia de Mantequilla que sí fue condenado. Cuando el imputado reúna las condiciones legales solicitadas, se le podrá atribuir esta pena. Si no reúne los requisitos, se revocará», indicó el abogado.

Otros casos

En el país se ha aplicado la prisión suspendida a varias personalidades, entre ellos el dembowsero Christopher Hernández, mejor conocido como Yomel El Meloso, por agresión verbal y físicamente contra su expareja, Denisse Michel Tejeda (La Perversa); el actor Andrés Castillo también fue condenado al pago de una indemnización de un millón de pesos a favor de la madre por acoso a adolescente (se omite el nombre por razones legales).

En el ámbito internacional, el actor coreano de ‘Squid game’ O Yeong-su fue condenado a ocho meses de prisión suspendida por acoso sexual. El juzgado del distrito de Suwon (sur de Seúl) consideró que el relato de la víctima es consistente y por ello condenó a O a someterse durante 40 horas a un programa para acosadores y le impuso la pena de cárcel, que queda en suspenso durante dos años. Si durante esos dos años O no viola ley alguna no deberá pasar por prisión, entre otros.

Fuente: DL