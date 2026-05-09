¿Qué son los norovirus, la enfermedad que causó brote en crucero que atracó en RD?

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Los norovirus, también conocidos como «gripe estomacal» o «virus estomacal» son virus altamente contagiosos que causan vómitos y diarrea, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Actualmente, el crucero Caribbean Princess de Princess Cruises reportó un brote de esta enfermedad con 115 pasajeros, de los cuales 21 se encontraban activos al momento de atracar en Amber Cove, en Puerto Plata, este viernes.

Esta enfermedad no está vinculada con la influenza; por el contrario, causa gastroenteritis aguda, una inflamación en el estómago o de los intestinos.

Los norovirus suelen ser transmitidos por alimentos y, aunque la mayoría de las personas se recuperan entre uno y tres días, pueden propagar el virus hasta dos semanas después.

CDC señala que por lo general las personas afectadas empiezan a mostrar síntomas entre 12 y 48 horas después de estar expuesto al norovirus, siendo los más comunes, diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago, lo que se pueden complementar con fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo.

Estos síntomas, en especial vómito y diarrea pueden provocar deshidratación, de manera particular en niños pequeños, las personas mayores y las personas con otras enfermedades, quienes también son la población de mayor riesgo de contagio.

Algunos síntomas de la deshidratación son menor cantidad de orina, resequedad en boca y garganta, mareos al estar de pie, llorar sin lágrimas o con pocas lágrimas y somnolencia o irritabilidad inusual.

Las personas que consumen alimentos crudos como ostras y otros mariscos que se alimentan por filtración pueden contener virus y bacterias que pueden provocar la enfermedad y, en el peor de los casos, la muerte.

¿Cómo se propagan?

CDC advierte que los norovirus se propagan con facilidad y rápidamente de diversas maneras, entre estas el contacto directo con una persona infectada, como al cuidarlo, compartir alimentos o utensilios para comer o consumir alimentos manipulados por personas infectadas.

Asimismo, consumir alimentos o beber líquidos que estén contaminados con norovirus; Al tocar objetos o superficies contaminados y luego llevarse los dedos sin lavar a la boca.

Prevención

Entre las medidas de prevención se recomienda lavarse las manos bien y con frecuencia, cocinar bien los mariscos y lavar las frutas y vegetales, así como limpiar las superficies contaminadas.

Se recomienda lavar la ropa en agua caliente y una vez se haya contraído el virus quedarse en casa durante 48 horas después de haber desaparecido los síntomas.

FUENTE:LISTIN DIARIO