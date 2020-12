Quería una fiesta de K-pop, ¡y recibe una de Kim Jong Un!

El impacto de los grupos musicales del K-pop es impresionante, tanto que tienen millones de fans alrededor del mundo. Emanuela como tantas fanáticas del genero, quería una fiesta de cumpleaños con temática de la banda de pop coreano, BTS, pero su hermano mayor no supo diferenciar la popularidad entre el K-pop y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Emanuela es una adolescente originaria de Brasil, su mamá conoce muy bien sus gustos por el pop coreano y por eso, planeó una fiesta temática de K-pop, sin embargo su hermano, Vitor Souza, decidió jugarle una broma haciéndole una fiesta del ‘coreano más famoso que conoce’, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un.

“Mi mamá eligió hacer una fiesta temática del grupo BTS, una banda que mi hermana ama demasiado, yo quería jugar con ella poniendo una foto de Kim Jong Un, porque también es un coreano muy famoso, pero mi mamá no me dejaba”, platicó Vitor Souza.

Vitor aseguró que no conocía a BTS, lo único que sabía es que a su hermana le gustaban ‘los cantantes coreanos’, así que tuvo la divertida idea de hacerle una fiesta falsa, antes de la fiesta real que sí tenía temática de la agrupación coreana.

Emanuela platica que le pareció un detalle muy divertido, sobre todo, porque gracias a que su fiesta falsa se viralizó, recibió felicitaciones de muchas personas en todas partes del mundo.

“Mis papás decían que era una sorpresa, así que pensé que sería de las bandas que me gustan, pero me sorprendió mucho más la broma, porque gracias a eso me han felicitado de todas partes del mundo. Ahora son más los que disfrutaron y compartieron este momento conmigo. Fue el mejor regalo que me ha dado mi hermano”.