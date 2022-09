Quico Tabar a Fenabanca: ustedes quieren seguir como chivos sin ley

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo «Quico» Tabar, aseguró que los dueños de bancas utilizan la realización de marchas como herramienta para desahogar sus «incompetencias e incongruencias».

A través de una carta enviada al presidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca), Juan Antonio De Jesús, el funcionario afirmó que el accionar de esa entidad es para confundir y ocultar cuestionamientos que dentro de su mismo sector les hacen.

«No es la primera vez que ustedes hablan de protestas frente al Palacio. Solo con el fin de que no se les cobre impuestos. Porque eso es lo que una gran parte de ustedes no quieren. Pretendiendo seguir actuando como chivos sin ley. Endilgándole al gobierno los incumplimientos. Olvidando un principio que reza, que los que no cumplen con los deberes, pierden derechos a exigir», precisó.

En el documento, Tabar también indicó que varios propietarios de bancas por vía de sus representantes o abogados han hecho oposición de manera formal contra los que consideran que operan fuera de las normas, para poder llevar los procesos de forma debida.

«Primero se realizan labores administrativas para luego ser judicializados por vía del Ministerio Público. Y dirigentes de su organización han solicitado participar en dicho proceso porque saben, igual que ustedes, que se está trabajando. Pero muchos de ustedes, incluso dirigentes, no pueden hacer oposición porque son ilegales. Incumplidores. Omisos en los pagos de impuestos. O porque no quieren asumir responsabilidades», comentó.

Precisó, además, que los dueños de bancas conocen de las incautaciones que diariamente se realizan de tragamonedas y dispositivos móviles, que sus asociados o conmilitones utilizan.

«Ustedes están participando en reuniones con los concesionarios, autoridades y especialistas en conciliación en busca de acuerdos. Pero callan que lo que ustedes quieren es que el Estado les perdonen las deudas millonarias que han acumulado por años al no cumplir con sus compromisos y deberes. Tampoco dicen que su interés primordial es que el Estado les disminuya los impuestos. Considerándose una clase sacrificada», señaló.

A continuación, la carta íntegra enviada por Tobar a Fenabanca: