¿Quién es José Horacio Rodríguez, diputado electo del Distrito Nacional?

El joven político José Horacio Rodríguez, quien ganó la diputación en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Alianza País, es abogado y proveniente de una familia anti trujillista. Su abuelo, es el comandante José Horacio Rodríguez Vásquez, del desembarco de Maimón en las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 y 20 de junio de 1959.

Su vida política inició cuando se involucra en la formación del partido político Opción Democrática en 2015, junto a la ex diputada Minou Tavárez, en el cual fue elegido secretario. Más adelante cuando ocurre la fusión entre el partido Opción Democrática y Alianza País, José Horacio se convierte en el más joven integrante de la Comisión Política de ese partido y decide postularse candidato a diputado.

Dentro de sus propuestas institucionales se encuentran la eliminación del senado, y construir un congreso unicameral (de una sola cámara), dotar de independencia al Ministerio Público, reformar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, eliminación de fondos en el Congreso para el barrilito, el cofrecito y otros, aumento del presupuesto del Poder Judicial y poner un alto al endeudamiento público irresponsable.

En cuanto a la propuesta de la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dice que es necesario y considera como un retroceso la decisión tomada en 2010 con el cambio constitucional promovida por el expresidente Leonel Fernández, la cual el CNM designa a los jueces de las altas cortes y “ahí se agregó la figura del procurador de la República. Eso fue un retroceso en materia de independencia del Poder Judicial porque el procurador general de la república es un subalterno directo de presidente de la república que es nombrado y removido por el presidente cuando el presidente quiera con eso el presidente se aseguró un voto adicional en la magistratura, es más se aseguró dos porque el consejo paso de tener 7 miembros a tener 8 y con 8 miembros se convierte en uno cuya membresía tiene un numero par y cuando hay una votación que tiene 4 contra 4 prevalece el voto del presidente”, dijo el diputado en una entrevista con Carolina Santana en el programa La Gran Pregunta.

En la misma entrevista, Horacio coincide con Santana, quién recalca que para dotar de independencia el Ministerio Público habría que modificar la constitución, ya que se le tendría que quitar al presidente la facultad que tiene de designar a su discreción al Procurador General de la República, pero siempre y cuando se para desprender los beneficios de quienes están en el poder.

“Estamos hablando de una reforma? constitucional no pensando en ver, (que es lo que es prevalecido en las últimas reformas siempre), como se mantiene en el poder a quien está ejerciendo el poder, sino, vamos a reformar la constitución, para tratar de avanzar como país, para tratar de independizar la justicia, para tratar de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana, para tener un estado que funcione y mejorar la calidad de la democracia”, señaló el indicó Rodríguez.

El diputado también ha mostrado interés en mejorar la situación ambiental en la que se encuentra el país y el planeta en general. Dentro de sus propuestas para cuidar y salvar el medio ambiente está la aplicación de la Ley de Manejo de Residuos Sólidos y Sustitución Gradual de Plásticos de Uso Único, fortalecer la Ley de Fomento a las Energías Renovables (57-07), un Plan Nacional de Urbanismo, Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial y Asumir una fiscalización permanente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como parte del ambiente en el que creció y se formó, “un hogar marcado por el debate y la discusión crítica sobre temas relacionados con la democracia, las libertades públicas y los Derechos Humanos”, según su página. Horacio es de los candidatos que apuestan a crear leyes que vayan en contra de la discriminación, que favorezcan la interrupción del embarazo en las tres causales.

En cuanto al controversial tema del aborto, tema que es saludado y rechazado por los candidatos del país. Horacio señala que es un derecho de la mujer decidir si quiere o no tener esa criatura, tomando en cuenta las tres causales.

“Los legisladores no deben aprobar leyes que no están dispuestos a cumplir y si yo entiendo que es injusta una ley, por ejemplo, mi hermana violada en una situación terrible, que espero que nunca suceda, y queda embarazada yo no la voy a obligar a ella y a juzgarla si ella decide interrumpir ese embarazo, si lo desea llevar adelante la voy apoyar porque tiene el derecho de hacerlo, si decide interrumpirlo también la voy apoyar”, es la posición de Rodríguez.

Además propone extender la licencia de Paternidad de al menos 21 días, prohibir el matrimonio infantil, aumentar el salario mínimo, crear una Ley Orgánica Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e impulsar una reforma educativa.

Por: Listin Diario