Quién es Pablo Ulloa, la persona que podría ser el nuevo Defensor del Pueblo

Pablo Ulloa figura entre los integrantes en la terna escogida por los diputados el martes pasado y de la que hoy saldrá el nuevo Defensor del Pueblo en la sesión de este viernes del Senado de la República.

Ulloa podría ser electo. Su no vinculación política lo hace un ente atractivo para el puesto.

¿Quién es Pablo Ulloa?

Estudios. Ulloa estudió Psicología Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), allí también hizo un Postgrado. Cuenta con un doctorado en “Gobierno, Política Pública y Sociedad”, según informaciones contenidas en su portal web https://www.pabloeulloa.com/

Realizó un máster en Alta Dirección Pública en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Experiencia Laboral. Ulloa se atribuye ser el primer director ejecutivo administrativo y financiero del Tribunal Constitucional (2014).

Los demás puestos públicos que ha ocupado son: coordinador técnico en la Oficina de Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de Educación (SEE), responsable del Programa Apoyo al Plan Decenal en 2011, especialista de monitoreo y evaluación, en la Oficina de Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de Educación (SEE) (2005-2007), etc.

Fundación. Desde 2016 a la fecha, funge como director ejecutivo de la Fundación RBICG Sport Academy (Colegio para estudiantes atletas/ ULeague)

