¿Quién es Plutarco Arias, el nuevo ministro de Salud Pública?

Santo Domingo, RD

La tarde de este lunes el presidente electo Luis Abinader ha designado a Plutarco Arias como ministro de Salud Pública.

Arias es conocido en la medicina como un neumólogo de muchos años, especialista en trastornos del sueño.

Es de Santiago y forma parte del equipo médico de la clínica Unión Médica de esa ciudad, una que tiene todas las camas ocupadas por los casos de coronavirus en el país.

Es socio-fundador de este centro de salud y ha integrado directivas médicas de diferentes asociaciones nacionales e internacionales.

Durante la campaña del presidente electo el doctor fue director de salud del proyecto Luis Abinader Presidente (LAP).

Arias yas ha venido trabajando en el equipo de la Comisión de Salud, designada por Abinader luego de su triunfo en las elecciones del 5 de julio.

Perfil

El doctor Arias ha sido jefe de Servicio de Neumología del Hospital Presidente Estrella Ureña IDSS (2007-2020), médico del Servicio de Neumología en la Unión Médica del Norte (1998-2020); miembro del Consejo de Directores (1998-2000) (2014-2020); exviceministro de Estado de Salud Pública para la región Norte 2000-2004; ex-Profesor titular de la cátedra Neumología Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 1992-2015; profesor de Difusión de Respiratoria y Trastornos del Sueño de la Sociedad Latinoamericana del Tórax (ALAT) 1982; 1986 Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT).

En 1986 realizó estudios en la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR); 1993 Current Issues In the Managment of Infectuous Diseases, Puerto Rico; 1995 Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología, 1997 Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo Norte); 2000 Academia Europea de Asma, Alergia e Inmunología (AEAAI); 2001 Sociedad de Neumólogos Madrileña (Neumo Madrid); 2002 European Academy of Allegology and Clinical Inmmunology (EAACI) , 2003 American College of Chest Physicians (ACCP- Chest #262136).

Además, ha sido presidente de la Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo-Norte) 2009-2011, Neumólogo del Año de la Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo-Norte) 2013; presidente de Congreso de Neumología de la Clínica Unión Médica del Norte 2008, 2014 y 2019.

Tercera Clasificación de los Trastornos Respiratorios del Dormir” (2016); Enfermedad Ficticia Neurorespiratoria, Comportamiento de la Incidencia de Hidatidosis Pulmonar en 7 años, Linfoma Pulmonar en la Escuela Nacional de enfermedades del Tórax, Madrid; Carcinoma Pulmonar de Células Grandes en Paciente Joven; Desórdenes Respiratorios y Embarazo, Congreso internacional de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología.

