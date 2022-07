“Quiero que me recuerden como imitador de Cristo”

Una vez celebramos el 30 aniversario, hace 29 años, y yo no hallaba con que pagar el combustible de la planta que usamos, la hicimos frente al Estadio Olímpico, porque no nos permitieron hacerla adentro. Entonces cayó agua y se nos dañaron los equipos, ahí me rendí y dije no puedo con esto.

He recibido varias propuestas. Hace 25 años, el partido reformista me propuso una diputación, yo lo evadí, decían que eso era un clavo pasado. Le dije que lo sentía pero que no podía complacerlos, entonces creyeron que lo encontré poco y me propusieron la senaduría en el mismo año.

Yo no siento eso… Mucha gente me ha hecho propuestas de diferentes partidos PRD, PLD, directamente el PRM no me ha hecho. Yo asesoro y aconsejo a todo el que quiera, pero no entro.

Yo quiero que me recuerden como un imitador de Jesucristo, en todos los caracteres de Jesucristo, manso, trabajador, humilde, recto, agresivo con lo que entiende, que no transige sus principios; así como Cristo entró al templo con el látigo en la mano, eso es lo que yo pretendo seguir”.