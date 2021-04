“Quiero ser la próxima chef que ponga a RD en alto”

Hay niños y niñas que sueñan con ser doctores, bomberos, cantantes, policías, periodistas, modelos, entre otras profesiones, pero Geraly Mosquea era de las niñas que soñaba con ser chef.

Sus acciones y la elección de sus juguetes la delataban desde que tenía cinco años. Sus favoritos eran los de cocina, por lo que, cuando llegaban los regalos el Día de Reyes, su felicidad le brotaba por los poros. “Siempre me ponía feliz cuando me regalaban juegos de cocina (como es de costumbre hacerlo), ya que no me dejaban utilizar los utensilios de cocina de adultos.

Con esos juguetes creaba mi propia cocina, inventaba platos y hasta comensales; utilizaba hojas para simular la carne, y la tierra, arroz. Con toda mi felicidad disfrutaba crear comidas que obviamente no eran reales”.

Desde pequeña Geraly se mostró curiosa con todo lo relacionado a la cocina y a la comida. “Me gustaba tocar la estufa, pero no me dejaban, porque era muy pequeña. También disfrutaba mucho que me dieran a probar los alimentos cuando estaban preparando la comida”, contó a elCaribe Geraly, quien actualmente tiene 17 años.

Lo que comenzó como un juego para Geraly, al pasar los años, se convirtió en su pasión. “A los 13 años comencé a conocer más a fondo la cocina y a preparar muchos platos típicos a familiares.

Ellos me decían que estaban muy ricos. Al ver la emoción en ellos, me provocaba felicidad y sentía la necesidad de llegar a ser una chef”, dijo la joven cocinera, señalando que todo el conocimiento que tiene de la cocina lo ha obtenido observando, preguntando, preparando e inventando todo tipo de platos.

Presente y futuro

Ser la próxima chef que ponga en alto el nombre de la República Dominicana en el sector culinario es el deseo de Geraly, para lo que está trabajando desde ya. “Nadie nace siendo un buen chef, se aprende practicando. Estoy dispuesta a trabajar y aprender todo lo necesario para cumplir con mi meta, que es mi sueño, y entiendo que estoy en el camino”.

Geraly, hija de Pedro Mosquea y Marina Rodríguez, estudia en el colegio Instituto San Juan Bautista, en Tenares, provincia Hermanas Mirabal ( de donde es oriunda), cursando el último año de cuarto de bachiller. La menor de tres hermanos mostró su entusiasmo, ya que el 30 de este mes empezará a estudiar en una escuela de gastronomía. “Ahora mismo preparo diversos platos, los cuales exhibo en Instagram. Cuando salga del colegio quiero trabajar como ayudante de chef para ir conociendo más la cocina”, dijo.

