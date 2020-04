Quinto muerto por coronavirus en Haití llegó de República Dominicana dos días antes

IGNORANCIA Y NEGACIÓN

Muchos haitianos no respetan las normas de distanciamiento social impuestas por el Gobierno porque simplemente no creen en la existencia de la enfermedad.

Jean Marc, conductor de motocicletas de 33 años con base en el barrio de Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos, explica a Efe que muchos haitianos creen que el COVID-19 no existe y el Gobierno utiliza la enfermedad ‘para hacer dinero’.

‘Tengo una mascarilla, pero no la uso a menudo. No me siento en compañía de gente que no conozco. Pero sí creo que la enfermedad existe’, puntualiza.

Sin embargo, confía en que la enfermedad no hará el daño que hace en otros países.