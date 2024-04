Rafael Paz asegura que será candidato a diputado pese a sentencia del TSE

Santo Domingo.- Rafael Paz dijo que el Partido Fuerza de Pueblo recurrirá hoy ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la decisión que lo excluye de la boleta como candidato a diputado por la Circunscripción uno del Distrito Nacional.

«Seré candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo», afirmó Paz.

El dirigente político expresó que no tenía conocimiento del proceso y se enteró de la decisión a través de la prensa.

Señaló que la sentencia número 0307-20 de la alta corte lo afecta principalmente a él. «Es una decisión que no me notificaron, que se decidió en Cámara de Consejo de la cual no fuimos parte, no en audiencia», declaró Paz en el Programa El Día de Telesistema.

Además, mencionó que aún no le han entregado el expediente y el dispositivo no contiene las motivaciones de la decisión, las cuales serán presentadas en 15 días por el Tribunal Superior Electoral.

A solo 34 días de las elecciones del próximo 19 de mayo y en medio del proceso de impresión de las boletas electorales, el TSE emitió una sentencia que excluye de la boleta electoral a los candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo, no solo a Paz, sino también a Selinée Méndez, Margarita Feliciano y Katiuska Alcántara.

Rafael Paz explicó que actualmente en el país se están llevando a cabo varias «luchas» políticas de cara a las próximas elecciones del 19 de mayo de 2024, y también con miras a los comicios del 2028. Según él, la decisión es parte de un plan orquestado por «cabezas de Palacio para excluir a la ficha dominante».

«Ellos han entendido que nuestra presencia excluye a uno de sus alfiles», agregó.

Los culpables

Responsabilizó al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, y a Juan Garrigó Mejía, nieto del expresidente Hipólito Mejía y actual viceministro Administrativo de Políticas Sociales, del despojo de la candidatura y los invitó a publicar los resultados de las encuestas del Centro Económico del Cibao y de Datincorp.

Aseguró que las cuatro tendencias más importantes dentro del PRM tienen cada una su candidato para ocupar viveros dentro de la Cámara de Diputados, y uno de los candidatos, que no especificó el nombre, se ha quedado rezagado.

Afirmó que en el esquema actual, la Fuerza del Pueblo con Rafael Paz a la cabeza ganaría dos curules, y una sexta plaza podría ser ganada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Que quede claro: nuestra incorporación a la boleta se debió a una decisión de la Dirección Política de nuestro partido que, en función de sus mediciones, entendió que nuestra participación no solo garantizaba una victoria en una de las seis diputaciones sino el impulso suficiente para ganar dos. Es decir, nuestros votos y popularidad ayudarían a ganar una segunda plaza», precisó el dirigente político.

Lo que dice la sentencia del TSE

El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha emitido una sentencia en la que se despoja de sus candidaturas a Selinée Méndez, Rafael Paz, Margarita Feliciano y Fanny Katiuska Morel Alcántara.

La sentencia número 0307-20 también ordena a la Junta Central Electoral (JCE) inscribir a los candidatos ganadores del proceso de encuestas del partido Fuerza del Pueblo y sus aliados. Entre los seleccionados se encuentran Andy Roberto Morales Rivera, Francisco José Guillen Blandino y Robert Enmanuel Martínez Amparo.

Además, se solicitó al partido Fuerza del Pueblo y al ciudadano Robert Enmanuel Martínez Amparo que presenten la documentación requerida para su candidatura.

De igual forma, la sentencia ordena al partido Fuerza del Pueblo que identifique a la mujer más votada en el proceso interno para incluirla como candidata en la posición número 4 de la circunscripción en cuestión. Además, se dispone que las dos plazas restantes reservadas por el partido en dicha demarcación sean ocupadas por mujeres, en cumplimiento de la proporción de género establecida por la legislación vigente.

Fuente: El Dia