Rajon Rondo se convierte en el segundo jugador en ser campeón con Lakers y Celtics

Boston Celtics tiene 17 campeonatos de la NBA, cifra que los Lakers han igualado hace horas al ganar en las Finales de 2020 a Miami Heat. Sí, hablamos que entre ambas franquicias ha conseguido 34 anillos mientras que el resto de organización tienen 40. Pues bien, pese a ese dominio histórico verde y amarillo, solo dos jugadores han logrado proclamarse campeones con ambos equipos.

Rajon Rondo tiene el privilegio –con todo merecimiento– de ser el segundo jugador de la historia en conseguir el Trofeo Larry O’Brien como jugador de Lakers y Celtics; algo que ha logrado más de medio siglo después de que lo hiciese realidad Clyde Lovellette. Hay que remontarse hasta 1954, año que los Lakers lograron el cuarto campeonato de su historia jugando aún en Minneapolis, para encontrar el anillo que Lovellette lograría con ellos. Casi 10 años después, exactamente en 1963 y 1964, volvería a tocar la gloria como jugador de Boston.

Ahora es Rondo quien ha repetido tal rareza. Debemos situarnos en la campaña 2007-08, la segunda de este chico de Louisville en la Liga, para encontrar su primer anillo, el de color verde. Promediando 10,1 puntos, 4,1 rebotes, 6,6 asistencias y 1,7 robos en aquellos playoffs, Rondo tuvo un gran peso en el juego del conjunto dirigido por Doc Rivers para que este derrotase en las Finales de aquel curso a Los Angeles Lakers por 4-2; final que se repetiría dos años después con triunfo angelino.

Una vez dejaron el equipo Ray Allen, Kevin Garnett y Paul Pierce, Rondo se mantuvo hasta el inicio de la temporada 2014-15 en unos Celtics que bajaron ostensiblemente su nivel. Tampoco fueron bien las cosas en el plano individual para el base. Las lesiones aparecieron y no fueron pocos los que apuntaron que su mejor momento había pasado. Dallas, Sacramento, Chicago y New Orleans lo han tenido en sus filas mientras su juego –alejado de la tendencia al triple– era an algunas ocasiones incluso menospreciado; y eso que con los Bulls firmaría dos enormes partidos en playoffs en 2017 y que en 2018 llegaría con Pelicans hasta la segunda ronda promediando 10,3 puntos, 7,6 rebotes y 12,2 asistencias.

¿Se podía dudar de su capacidad para jugar a esto? No sin errar en el juicio. La historia ha querido que fuese en los Lakers –el gran rival del equipo en el que vivió su primeras nueve temporadas NBA– donde volviese a saborear las dulces mieles del triunfo junto a uno de los mejores jugadores de la historia como LeBron James. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues dejando claro que en el momento de la verdad sale a relucir su mejor baloncesto.

El nuevo diario