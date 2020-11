Ramfis Domínguez Trujillo dice mayoría en RD será de nacionalidad haitiana

Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), expresó que si continúa el número de nacimientos de ciudadanos Haitianos en territorio dominicano, esto alterará drásticamente la composición de nuestra población con más nacionales haitianos que dominicanos en nuestro propio suelo.

Por lo que dijo: “Hace mucho tiempo que vengo hablando de la crisis que nos arropa frente al tema migratorio, una situación grave que ha creado condiciones absolutamente inaceptables en la República Dominicana. He dicho y mantengo que, de no resolver definitivamente las condiciones tan nocivas de esta invasión nos quedaremos sin país, sin Patria. Eso no lo podemos, ni lo vamos a permitir”.

El líder de los ramfistas dijo también: “Esta semana hemos visto el resultado de esta peligrosa crisis que cada vez se agudiza más, ante las quejas de falta de atenciones médicas para las mujeres dominicanas que se dirigen a las clínicas dominicanas en busca de dar a luz y se encuentran con los cupos llenos, debido al compromiso del Estado con las parturientas haitianas”, externó.

Ramfis continuó revelando su preocupación sobre el nacimiento de haitianos en nuestra tierra y agregó otros datos: “Entre enero y agosto del 2020 el Hospital Universitarito Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia de la capital, se estima que el 43% de los nacimientos corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana. En la Maternidad de Los Mina, este número es de aproximadamente un 32%. El promedio del 2010 al 2017 fue de aproximadamente un 18% de los nacimientos que se podrían atribuir a nacionales haitianas, es decir que esto va en aumento, y ha alcanzado niveles de extrema preocupación para nosotros los dominicanos”, añadió el líder político.

El presidente del PED agregó datos sobre lo que cuesta al país los nacimientos de haitianos cada año: “Estos nacimientos le cuestan al gobierno dominicano más de 5,300 millones de pesos todos los años. El Estado dominicano se gasta unos 3,800 pesos por día y un promedio de 60,000 pesos a lo largo de su estadía en casos de cesárea, y cuando el bebé requiere de cuidados intensivos, nos cuesta 25 mil pesos diariamente. Esto está completamente fuera de control”, declaró Trujillo.

El líder político expresó también: “Aún más preocupante es que, debido a su condición de inmigrante ilegal, estas se descuidan, y llegan a las clínicas en condiciones precarias de gestación, por lo que no sólo ocupan las salas de partos, sino que ocupan los limitados espacios de cuidados intensivos, dejando a dominicanos en estados críticos de salud, ente la vida y la muerte, a la intemperie”, dijo Ramfis.

Agregó también: “Peor aún, es que, de quedarnos de brazos cruzados y al paso acelerado que van en incremento estos números de por sí ya alarmante, en poco tiempo los nacimientos en República Dominicana serán mayormente atribuibles a las extranjeras haitianas, lo cual en un espacio de quince a veinte años, alterará drásticamente la composición de nuestra población, con más nacionales haitianos que dominicanos en nuestro propio suelo”, expresó.

Domínguez Trujillo abogó por el cumplimiento de las leyes de migración”: La situación ante el tema migratorio es grave en la República Dominicana, y simplemente no podemos aguantar más, las condiciones tan perniciosas que ha creado esta migración del país vecino. Es urgente imponer el cumplimiento de las leyes migratorias e iniciar un proceso de repatriación inmediata a todos los nacionales haitianos asentados en nuestro territorio de manera irregular. Esto no puede esperar más, nuestros dominicanos están perdiendo su derecho constitucional a salud, producto de este azote a nuestras clínicas”, agregó el líder político.

Domínguez Trujillo hizo un llamado al gobierno para buscar solución al caso “Hacemos un llamado al gobierno dominicano para que asuma responsablemente este tema de tanta importancia. Necesitamos una mano dura frente al tema haitiano, y esto no puede esperar un sólo día más. Reitero mi posición, cuestión que expuse por primera vez hace muchos años, siendo el primero en proponer la construcción de un muro fronterizo, para aplicar ley y orden frente al tema migratorio. Repito, esta iniciativa no puede esperar un sólo día más; el momento de actuar es ahora”, agregó Ramfis.

El llamado de Ramfis también fue al gobiernos haitiano: “Asimismo, hago un llamado al gobierno Haitiano que tome pasos necesarios para poder ofrecerle a sus mujeres, este servicio de salud básico y fundamental, sin costo a la población, pues es justamente el alto costo de este servicio conjuntamente con las condiciones precarias del país vecino que inducen a estas mujeres a arriesgar sus vidas, cruzando la frontera en busca de estas atenciones médicas. A los organismos internacionales, les pido que enfoquen sus esfuerzos en la reconstrucción de Haití, en crear las condiciones para poder garantizarles adecuadas condiciones de vida a la población haitiana para que no se vean en la necesidad de inmigrar, destacó el presidente del PED.

Finalmente, Ramfis dijo que su llamado constante sobre el tema haitiano “no es un tema de xenofobia, ni racismo, ni anti-haitianismo, es un tema de derecho a nuestro propio suelo, nadie nos regaló esta tierra tan hermosa, se derramó mucha sangre de nuestros antepasados y el extraordinario sacrificio de nuestros patricios, para lograr la composición y emancipación de nuestra gloriosa Patria, y la soberanía ¡lo es todo!”.

