Ramfis Trujillo pide a Abinader aclarar “qué acordó o no en 2021” con Haití

Send an email

El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Trujillo, llamó esta tarde al Gobierno dominicano aclarar lo que se habría acordado o no con Haití en el marco de construcción de un canal de desvío de las aguas del río Masacre.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Trujillo calificó de “desafío” lo dicho por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el derecho al uso de los recursos hídricos binacionales.

“La alocución del Ministro haitiano no solo demuestra el espíritu incumplidor de Haití, sino que es un irreverente desafío a RD. El gobierno que aclare que acordó o no en el 2021, y de no haber otorgado el permiso para el desvío, debe presionar a la ONU, EEUU, y demás a resolver”, colgó el también aspirante presidencial.

Más temprano, Henry externó al presidente de la República, Luis Abinader, respetar los acuerdos firmados entre ambas naciones en los años 1929 y en 2021, este último durante la actual administración presidencial.

“El pueblo de Haití opta por la vía del diálogo y la negociación para poder arreglar de forma pacífica las diferencias dentro del respecto del acuerdo ya firmado de buena fe entre los dos Estados en 1929 y en el 2021”, expresó el primer ministro haitiano.

Se recuerda que producto al conflicto entre República Dominicana y Haití por el uso de las aguas del río Masacre, el presidente Abinader decidió cerrar todas las fronteras que comunican ambos territorios.

Fuente: Hoy