Ramón Alburquerque afirma Ito Bisonó no ha cumplido con rendir informe sobre mafia de los combustibles

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, aseguró este sábado que en la fijación de los precios de los combustibles no hay transparencia y pidió que se rinda un informe de las mafias de los combustibles existentes desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Alburquerque, quien utilizó su cuenta de Twitter para ofrecer estas declaraciones, puso como ejemplo de buena gestión a Costa Rica ya que «garantiza justeza de precios en los combustibles, pero con impuestos equivalentes los precios son 40 RD$/gal menos y los importa de los mismos mercados”.

El dirigente perremeista indicó que no se ha rendido un informe que se prometió sobre las supuestas mafias de los combustibles y cuestionó que a la fecha, tras Ito Bisonó asumir la gestión del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aún no se ha publicado dicho informe.

“Que se rindan los informes sobre la estructura de precios mafiosa que instaló el PLD por años sobre los combustibles, exhaustiva, y se publique porque, es lo correcto”, posteó el exfuncionario. Aseguró que su trabajo sobre los combustibles lo hace desde hace 30 años para beneficio del país y “que no busco ni buscaré nombramientos ni cargos, no me interesan”.

La prensa reseña que, a mediados del mes en curso, el ministro Bisonó, manifestó que esperaba que los combustibles estuvieran bajando de precio a partir de marzo de este año. Para esa semana la gasolina regular se venderá a RD$215.00 y la premium a RD$228.60 pesos, con un incremento de RD$1.90 y RD$2.00 por galón respectivamente.

El galón de Gasoil Regular se venderá a RD$171.40 y el óptimo a RD$185.70 aumentando 0.60 y RD$1.00 respectivamente.