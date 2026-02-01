Ray J, exnovio de Kim Kardashian, dice le queda poco de vida: “Pensé que podía con todo el alcohol y las drogas”

El rapero Ray J, exnovio de Kim Kardashian, alarmó a sus seguidores al afirmar que su salud está fallando y solo vivirá hasta el 2027.

El músico estadounidense dijo que viajará a Haití en dos semanas como un último esfuerzo para encontrar un tratamiento que lo mantenga con vida.

Ray J, quien fue hospitalizado a inicios de año neumonía y fuertes dolores en el pecho, culpó a los años de bebida y fiesta por haber afectado su corazón, el cual solo funciona al 25 por ciento de su capacidad en este momento.

«¡Casi me muero! Estoy vivo gracias a sus oraciones», dijo al inicio el músico. “Pensé que podía con todo el alcohol y las drogas… pero no pude».

El rapero, de 45 años, halo abiertamente sobre sus adicciones: “Llegué a consumir cuatro o cinco botellas al día», además de diferentes psicoestimulantes.»2027 es definitivamente mi final» dijo.

Ray J es cantante, actor y hermano de la estrella del pop Brandy. Más conocido por su relación con Kardashian y por un vídeo sexual de la pareja que se filtró en 2007.

Fuente: Listín Diario.