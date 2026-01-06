RD afirma no reconoce al régimen de facto en Venezuela y plantea hoja de ruta para una transición democrática

El Gobierno dominicano expresó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que en coherencia con la posición adoptada en tras las elecciones del 28 julio de 2024 en Venezuela, cuando no reconoció la legalidad de la proclama presidencial de Nicolás Maduro tras llamados a publicar las actas electorales, tampoco puede conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular venezolana. “República Dominicana no convalida hechos consumados”.

La posición dominicana fue presentada de manera virtual por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada este martes para abordar la situación en Venezuela.

“Ahora bien, y esto es esencial, tampoco podemos aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano. En este momento identificamos dos prioridades inmediatas: primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado; y segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática”, precisó el diplomático dominicano.

El viceministro Caraballo agregó que esa transición debe enmarcarse, sin ambigüedades, en los principios más elementales del orden internacional: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Principios consagrados en la Carta de la OEA, en el Pacto de Bogotá y en la Carta Democrática Interamericana, y que deben reflejarse en cualquier salida a la situación actual de Venezuela.

El diplomático dijo ante la OEA que la coyuntura actual es especialmente delicada y más peligrosa, por lo que exige de los Estados del hemisferio un ejercicio de máxima responsabilidad colectiva, para evitar una escalada indeseable, proteger a la población venezolana y resguardar la estabilidad regional. A la luz de los acontecimientos recientes, señaló Caraballo, la OEA debe mostrarse unida y acordar una fórmula eficaz de acompañamiento al pueblo venezolano, que permita restablecer la confianza en las instituciones interamericanas.

Fuente: RC NOTICIAS