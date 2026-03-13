RD, EE. UU., Japón e Italia salen como favoritos en los cuartos de final del Clásico Mundial

Los pronósticos para los partidos de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que inician hoy, incluyen a la República Dominicana (contra Corea del Sur), a Estados Unidos (frente a Canadá), a Japón (ante Venezuela) y a Italia (vs. Puerto Rico).

El equipo dominicano no necesita presentación: líder en promedio del Clásico (.313), cuadrangulares (13), impulsadas (40), anotadas (41), OBP (.458), slugging (.672), OPS (1.130) y bases por bolas (33).

En cuanto al pitcheo, la efectividad colectiva es la cuarta (2.38), sextos en ponches (37) y quinto en promedio de bateo permitido (1.87).

Japón es segundo en bateo (.301), tercero en cuadrangulares (8), segundo en impulsadas (33), tercero en anotadas (34), segundo en OBP (.442), tercero en slugging (.545), tercero en OPS (.987) y tercero en bases por bolas (29).

La efectividad colectiva es la tercera (2.12), segundos en ponches (49) y segundo en promedio de bateo permitido (1.67).

Italia es tercero en bateo (.294), segundo en cuadrangulares (12), cuarto en impulsadas (28), cuarto en anotadas (32), cuarto en OBP (.398), segundo en slugging (.640), segundo en OPS (1.038) y quinto en bases por bolas (21).

La efectividad colectiva es la quinta (2.75), tercero en ponches (45) y sexto en promedio de bateo permitido (2.09).

Estados Unidos es cuarto en bateo (.293), quinto en cuadrangulares (7), tercero en impulsadas (32), segundo en anotadas (35), tercero en OBP (.430), cuarto en slugging (.514), cuarto en OPS (.944) y segundo en bases por bolas (32).

La efectividad colectiva es la 10 (3.50), uno en ponches (57) y tercero en promedio de bateo permitido (1.72).

Venezuela es quinto en bateo (.278), octavo en cuadrangulares (5), séptimo en impulsadas (25), séptimo en anotadas (25), sexto en OBP (.365), séptimo en slugging (.444), séptimo en OPS (.809) y sexto en bases por bolas (19).

La efectividad colectiva es la quinta (2.75), séptimo en ponches (36) y 10 en promedio de bateo permitido (2.18).

Canadá es séptimo en bateo (.244), 14 en cuadrangulares (2), octavo en impulsadas (21), octavo en anotadas (21), séptimo en OBP (.350), noveno en slugging (.363), noveno en OPS (.713) y octavo en bases por bolas (18).

La efectividad colectiva es la segunda (1.50), quinto en ponches (39) y octavo en promedio de bateo permitido (2.11).

Corea es 8 en bateo (.243), 5 en cuadrangulares (7), 5 en impulsadas (27), 5 en anotadas (28), 8 en OBP (.333), 6 en slugging (.463), 7 en OPS (.796) y 11 en bases por bolas (16).

La efectividad colectiva es la 12 (4.50), noveno en ponches (35) y 12 en promedio de bateo permitido (2.26).

Puerto Rico es 11 en bateo (.211), 16 en cuadrangulares (1), 11 en impulsadas (13), 10 en anotadas (15), 13 en OBP (.306), 14 en slugging (.276), 13 en OPS (.582) y 11 en bases por bolas (16).

La efectividad colectiva es la uno (1.22), cuarto en ponches (40) y uno en promedio de bateo permitido (1.53).

Fuente: N Digital