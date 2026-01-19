RD presenta bajo riesgo político según índice regional 2026

La República Dominicana figura entre los países con mejor desempeño relativo en materia de gobernabilidad en el Índice de Riesgo Político en América Latina 2026, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC).

El informe, que alcanza su sexta edición anual, analiza los principales desafíos políticos e institucionales de la región y sitúa al país entre aquellos con menor nivel de riesgo político, en un contexto regional marcado por la polarización, el avance del crimen organizado y la debilidad institucional en varios Estados.

De acuerdo con los indicadores del índice, la República Dominicana registra procesos políticos más estables y mayor continuidad institucional en comparación con otros países latinoamericanos, así como una menor probabilidad de escenarios de ruptura democrática.

El estudio también señala que el país presenta una tasa de homicidios relativamente baja y un menor número de eventos vinculados a economías criminales, en contraste con tendencias observadas en otras zonas de América Latina, donde la expansión de redes delictivas es identificada como uno de los principales factores de riesgo.

Asimismo, el informe destaca avances en la formulación de una estrategia nacional sobre inteligencia artificial, ubicando a la República Dominicana entre los países que han comenzado a incorporar esta tecnología en el diseño de políticas públicas y en procesos de modernización del Estado.

El Índice de Riesgo Político en América Latina 2026 fue presentado el 14 de enero por Jorge Sahd, director del CEIUC, y Daniel Zovatto, investigador sénior, con la participación de especialistas en política y relaciones internacionales. El análisis identifica diez factores clave que incidirán en la estabilidad política del hemisferio durante el año 2026.

Según el documento, la República Dominicana se mantiene entre los países con condiciones políticas relativamente más estables dentro del panorama regional evaluado.

Fuente: N Digital